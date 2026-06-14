Revelan otro jugador que rechazó Néstor Lorenzo para la Selección Colombia

La Selección de Colombia habría rechazado a una de las figuras del Mundial por decisión del entrenador Néstor Lorenzo.

La Selección Colombia aún no debuta en el Mundial 2026 pero sigue siendo noticia por los jugadores que fueron y también los descartados. Los ‘cafeteros’ habrían ignorado a una de las figuras del torneo por decisión de Néstor Lorenzo.

El tema de Julian Quiñones, delantero colombiano que decidió jugar por la Selección de México si fue contactado por Néstor Lorenzo, o al menos eso señala Ramón Jesurún Franco.

Desde la prensa desmienten al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Carlos Antonio Vélez asegura que nunca contactaron a Quiñones para este proceso.

“Lo llamamos, lo quisimos, le rogamos que viniera y no quiso, al principio había aceptado luego dijo que optó por ir a México y caso cerrado”, dijo Jesurún, para luego ser desementido.

La polémica de Quiñones llega justo en un momento en el que la Selección de Colombia no tiene otro delantero de peso salvo Luis Suárez. Mientras tanto el delantero colombo mexicano fue figura en el partido inaugural.

¿Jugó Julian Quiñones en la Selección de Colombia?

Lo curioso es que Quiñones sí jugó en la Selección de Colombia, fue convocado para las juveniles del Sudamericano sub 20 en el 2017, e incluso fue campeón un año después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018.

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Julian Quinones – Selección de México

En resumen