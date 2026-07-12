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Selección mundialista va por José Nestor Pekerman

José Nestor Pekerman podría ser una de las sorpresas de las siguientes Eliminatorias al 2030 dirigiendo a una selección Mundialista.

Selección mundialista va por José Nestor Pekerman
Selección mundialista va por José Nestor Pekerman

Dejó la selección de Venezuela sin cumplir los objetivos y ahora José Nestor Pekerman podría ser el nuevo entrenador de una de las selecciones que jugaron en el Mundial 2026. El argentino podría regresar a la actividad pensando en la Copa del Mundo 2030.

La Selección de Ecuador habría recibido la carpeta de Pekerman y desde la FEF estarían analizando la contratación del entrenador. Ecuador no renovó a Sebastián Beccacece y le busca reemplazo lo más pronto posible.

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Pekerman tuvo su última experiencia como entrenador en el 2022 al mando de Venezuela dónde dirigió apenas 10 partidos. Tuvo también pasos por las selecciones de Argentina y Colombia.

A nivel de clubes, Pekerman no dirige desde que dejó Tigres de México en el 2009, luego de eso ha estado solo en selecciones. Con Colombia dirigió 9 partidos en Mundiales mientras que con Argentina lo hizo en 4 encuentros.

La FEF espera cerrar a su nuevo entrenador hasta septiembre, antes de las siguientes fechas FIFA a jugarse en ese mes y también en noviembre, luego vendrán las Eliminatorias 2030.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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José Nestor Pekerman – Mundial Colombia.

José Nestor Pekerman – Mundial Colombia.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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