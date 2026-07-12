Selección mundialista va por José Nestor Pekerman

José Nestor Pekerman podría ser una de las sorpresas de las siguientes Eliminatorias al 2030 dirigiendo a una selección Mundialista.

Dejó la selección de Venezuela sin cumplir los objetivos y ahora José Nestor Pekerman podría ser el nuevo entrenador de una de las selecciones que jugaron en el Mundial 2026. El argentino podría regresar a la actividad pensando en la Copa del Mundo 2030.

La Selección de Ecuador habría recibido la carpeta de Pekerman y desde la FEF estarían analizando la contratación del entrenador. Ecuador no renovó a Sebastián Beccacece y le busca reemplazo lo más pronto posible.

Pekerman tuvo su última experiencia como entrenador en el 2022 al mando de Venezuela dónde dirigió apenas 10 partidos. Tuvo también pasos por las selecciones de Argentina y Colombia.

A nivel de clubes, Pekerman no dirige desde que dejó Tigres de México en el 2009, luego de eso ha estado solo en selecciones. Con Colombia dirigió 9 partidos en Mundiales mientras que con Argentina lo hizo en 4 encuentros.

La FEF espera cerrar a su nuevo entrenador hasta septiembre, antes de las siguientes fechas FIFA a jugarse en ese mes y también en noviembre, luego vendrán las Eliminatorias 2030.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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