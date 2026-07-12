En medio del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial se vio a Messi discutiendo con el árbitro.

En una de las imágenes virales del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial, se vio a Messi encarando al árbitro con gestos de visible molestia. Ahora revelan lo qué le dijo Joao Pinheiro al capitán argentino y viceversa.

Era una falta a favor de Suiza y Messi se acercó al árbitro a hacerle un reclamo, a lo que el central le hizo gestos sin mirarlo. Messi se enojó y le dijo “hablame bien, yo te hablé bien, no me faltes el respeto”, según medios internacionales.

Argentina clasificó con 3-1 en el tiempo extra que no estuvo ajeno a las polémicas por la expulsión de Embolo, algunas jugadas divididas que hinchas reclamaron de lado y lado.

El cuerpo técnico y jugadores de Suiza reclamaron el arbitraje del portugués, al igual que los elementos de Egipto en la ronda anterior. Ahora Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales.

“HABLÁ BIEN, NO FALTES EL RESPETO. A MÍ HÁBLAME BIEN”.



Lionel #Messi, al árbitro portugués. 🤬🇦🇷 pic.twitter.com/fxMHSPMvLe — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) July 12, 2026

¿Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra?

Argentina e Inglaterra se enfrentarán por las semifinales de la Copa del Mundo 2026 el miércoles 15 de julio. El histórico partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.