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Revelan las palabras de Messi el árbitro en pleno Argentina vs. Suiza por cuartos del Mundial

En medio del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial se vio a Messi discutiendo con el árbitro.

Revelan las palabras de Messi el árbitro en pleno Argentina vs. Suiza por cuartos del Mundial
Revelan las palabras de Messi el árbitro en pleno Argentina vs. Suiza por cuartos del Mundial

En una de las imágenes virales del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial, se vio a Messi encarando al árbitro con gestos de visible molestia. Ahora revelan lo qué le dijo Joao Pinheiro al capitán argentino y viceversa.

Era una falta a favor de Suiza y Messi se acercó al árbitro a hacerle un reclamo, a lo que el central le hizo gestos sin mirarlo. Messi se enojó y le dijo “hablame bien, yo te hablé bien, no me faltes el respeto”, según medios internacionales.

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Argentina clasificó con 3-1 en el tiempo extra que no estuvo ajeno a las polémicas por la expulsión de Embolo, algunas jugadas divididas que hinchas reclamaron de lado y lado.

El cuerpo técnico y jugadores de Suiza reclamaron el arbitraje del portugués, al igual que los elementos de Egipto en la ronda anterior. Ahora Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales.

¿Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra?

Argentina e Inglaterra se enfrentarán por las semifinales de la Copa del Mundo 2026 el miércoles 15 de julio. El histórico partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

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Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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