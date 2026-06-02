Restan solamente nueve días para que el Mundial del año 2026 ponga primera. Lo hará en un Estadio Azteca que por tercera ocasión en su historia será el epicentro del inicio del máximo torneo de la FIFA. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, la realidad es que el encuentro entre México y Sudáfrica no es el que más veces se ha jugado en la apertura del certamen.

Recordemos que el combinado norteamericano y el africano ya tuvieron su partido inaugural en el año 2010. Fue en el estadio Soccer City de Johannesburgo y en un empate a uno que abrió una Copa del Mundo histórica en todos los sentidos. A pesar de que se volverán a ver las caras dentro de apenas de nueve días, no es ni mucho menos el partido que más veces se ha dado en el primer encuentro del torneo de la FIFA. Eso sí, México sí es protagonista de este.

Un encuentro entre Brasil y México es sinónimo de apertura del Mundial. Ha ocurrido en tres ocasiones y en todas ellas con un sistema de apertura del certamen distinto a lo que vemos en estas fechas. Brasil 1950, Suiza 1954 y Chile 1962 son los escenarios donde se vio ese partido como el primero de las diferentes ediciones de la Copa del Mundo.

Recordemos que durante buena parte del inicio del torneo, el Mundial se abría con varios partidos en simultaneo. Durante 1950, Brasil derrotaba a México por 4 a 0 en el Estadio Maracaná. Cuatro años más tarde se repetía el sistema nombrado de apertura del Mundial con una victoria por 5 a 0 de Brasil sobre los aztecas en Suiza 1954. Al ser nuevamente campeones del torneo en Chile 1962, volveríamos a ver un encuentro entre ambas selecciones con victoria por 2 a 0 para los sudamericanos.

México vs. Brasil, el partido inaugural más repetido en Mundiales: GETTY

Solamente un escenario futuro donde la Copa del Mundo vuelva a Sudáfrica o a México permitiría a este partido igualar lo vivido entre la Tri y Brasil. Es hasta la fecha el encuentro que más veces se ha dado durante la apertura de una Copa del Mundo. Salvo que la FIFA vuelva a cambiar el sistema, la realidad pasa por entender que los choques entre la Verdeamarelha y la Tri seguirán siendo los que más veces se vieron en el inicio del gran torneo.

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El Azteca seguirá agrandando su leyenda en Mundiales

No solo hablamos del único estadio que ha visto tres ediciones diferentes de la Copa del Mundo en su césped. Hablamos del feudo con más partidos en la historia del certamen de la FIFA con un total de diecinueve a lo largo de todos los tiempos. Todo esto desde el año 1970 y para marcarse por encima del mítico Estadio Maracaná que se encuentra en segunda posición.

En el encuentro entre México y Sudáfrica, el Estadio Azteca llegará a un total de veinte partidos oficiales en la Copa del Mundo. Es el récord total de la competición y cinco por delante de un Estadio Maracaná donde a lo largo de todos los tiempos se han registrado quince partidos oficiales. Restan solo del nueve días para que el templo del fútbol norteamericano siga agrandando su leyenda.

Datos claves

El choque entre Brasil y México es el partido inaugural más repetido en la historia del certamen.

es el partido inaugural más repetido en la historia del certamen. Las dos selecciones abrieron las ediciones de la Copa del Mundo en 1950, 1954 y 1962 .

. El Estadio Azteca alcanzará un récord de 20 partidos oficiales disputados en la competición.