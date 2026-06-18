Más de 6 millones de reproducciones: el video que no se vio de Cristiano Ronaldo en el empate de Portugal

Una secuencia de suma millones de reproducciones, deja a Cristiano Ronaldo en un evidente estado de molestia contra el arquero Diogo Costa.

Cristiano Ronaldo continúa en el centro de la polémica tras el decepcionante empate 1-1 de Portugal frente a República Democrática del Congo en el estreno de ambas selecciones en el Grupo K del Mundial 2026. Pese a que CR7 recibió numerosas críticas por su actuación, en las últimas horas se viralizó un video que muestra su faceta más intensa dentro del campo de juego.

Según un registro viralizado en redes sociales, y que no fueron captadas por la transmisión oficial, Cristiano se muestra visiblemente frustrado tras el gol de Yoane Wissa que selló la igualdad de los congoleños.

El delantero de 41 años siguió atentamente la jugada en el área y no ocultó su molestia cuando el balón tocó el fondo de la red.

Cristiano Ronaldo encaró su compañero Diogo Costa tras la igualdad de RD Congo (Getty Images).

En el video se observa a CR7 lamentando la anotación y reclamándole de inmediato al arquero Diogo Costa por su reacción en la acción que terminó en el 1-1 de los africanos.

El delantero le hizo un gesto con las manos al guardameta, haciéndole entender que debió abandonar su arco y salir con las manos para interceptar el centro que terminó en gol.

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La secuencia suma más de 6,7 millones de reproducciones y demuestra que Cristiano, pese las duras críticas, vivió con máxima intensidad el estreno de Portugal en la Copa del Mundo, donde el conjunto que dirige Roberto Martínez es uno de los candidatos a levantar el trofeo en Nueva Jersey.

La reacción de Cristiano Ronaldo contra Diogo Costa