Messi no solo puede quitarle a Klose el récord de mayor goleador de la historia de los Mundiales

La ciudad de Dallas volverá a ser el escenario para que Lionel Andrés Messi pueda reescribir la historia de los Mundiales. Tras su histórico triplete frente a Argelia, el argentino se prepara para una jornada donde no solamente va por el récord de goles de Miroslav Klose. Otra marca de peso en la historia grande del certamen aparece en el horizonte.

En este momento, tanto Messi como Miroslav Klose igualan con 16 goles como los máximos anotadores en la historia de los Mundiales. Detrás de ellos aparece Ronaldo Nazário y otros futbolistas de la nueva era, como Kylian Mbappé, que aprietan. La Pulga no solo podría ponerse delante de estos en cuanto a tantos se refiere.

Y es que, en caso de derrotar a la Selección de Austria, Messi se convertiría en el jugador con más victorias en la historia de los Mundiales. En este momento, el argentino se encuentra con un total de 16 triunfos desde la edición del Mundial de Alemania 2006. Son las mismas que tiene hasta la fecha un Miroslav Klose que nuevamente ve amenazados sus récords a manos del jugador de 38 años.

Leo podría llegar a los 17 en caso de derrotar a una Austria que viene de ganarle en el primer partido a Jordania. Los del centro de Europa son los rivales más duros a priori durante la fase de grupos que encontrará la Selección Argentina durante sus primeras paradas del certamen. No solo busca ser el goleador histórico de los Mundiales, sino el jugador que ha ganado más partidos.

Klose sumó su victoria 17 justamente ante Argentina: GETTY

La Pulga alcanzó su punto más alto de acumulación de victorias durante la última edición. Qatar 2022 fue la máxima alegría de Messi, donde a lo largo de los 7 partidos acumuló 6 victorias. Tras conseguir los 3 puntos ante Argelia durante el debut de esta Copa del Mundo, puede cambiar dos nuevos récords a manos de Miroslav Klose de acuerdo con los archivos oficiales.

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Mbappé definió a Messi como el mejor

Pensando en el largo plazo, todo apunta a que solo el delantero del Real Madrid tiene madera para destrozar los récords de Messi durante la Copa del Mundo. En la previa del encuentro frente a Irak, se mostró tajante sobre su excompañero en el Paris Saint-Germain y aseguró que de ningún modo se siente sorprendido de su rendimiento a los 38 años.

“Ya sabía que iba a marcar, es Messi, siempre marca. Siempre voy por detrás. Es el mejor del mundo con Cristiano, lo demostró durante 15 años, tiene una calidad increíble”, fueron las palabras de un Mbappé que, recordemos, ya empezó esta edición del certamen con dos goles frente a Senegal en la jornada inaugural.

Datos claves

Lionel Messi iguala a Miroslav Klose con 16 goles anotados en los Mundiales.

iguala a Miroslav Klose con anotados en los Mundiales. El capitán argentino busca superar el récord de 16 victorias mundialistas de Klose.

mundialistas de Klose. Argentina enfrentará a Austria en la ciudad de Dallas tras derrotar a Argelia.