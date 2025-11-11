¡Increíble Luis Díaz! Solo 2 delanteros superan su arranque explosivo en Bayern

El presente de Bayern Múnich no puede entenderse sin un rendimiento absolutamente sideral por parte de Luis Díaz. El colombiano rompe todo tipo de pronósticos alrededor de un fichaje que sigue doliendo por la ciudad de Liverpool y que ya genera marcas auténticamente históricas. El cafetero es el tercer atacante debutante en la historia de los bávaros que llega al doble digito de goles aportados en apenas 10 jornadas de la Bundesliga.

Tras su golazo ante Unión Berlín, Luis Díaz llegó un total de 6 goles y 4 asistencias en lo que vamos de temporada en la Bundesliga. Una marca que le permite aportar 10 tantos al equipo de Vincent Kompany y que le pone como el tercer delantero en la historia del club en lograrlo a estas alturas de curso por Alemania. Solamente Harry Kane, con 20 goles aportados y Miroslav Klose con 13 varios años atrás, tenían esta estadística a su favor.

A favor del cafetero se encuentra el hecho de que hablamos del único extremo de esta lista. Tanto Kane como Klose aportaron en este sentido siendo delanteros centros de un proyecto que les tenía como la primera espada en todos los sentidos. Luis Díaz sigue acumulando registros tras una decisión de vida que de momento ha sido un auténtico win-win tanto para su figura como por supuesto para un Bayern Múnich donde su golazo frente a Unión Berlín sigue recorriendo portales y hasta voces oficiales del club.

Hasta el presidente del club, Herbert Hainer, se deja elogios de peso alrededor del colombiano y no solamente por sus números. Considera que el cafetero se ha venido adoptando de la mejor manera posible una cultura distinta a todo lo que conocía. También que su aportación al juego va más allá de los goles que tiene y que ha encajado de lleno con la filosofía del club pretende instalar en esta temporada. Mantener el nivel hasta finales de curso y en la previa de la Copa del mundo de selecciones de la FIFA del año 2026 es el gran objetivo.

Luis Díaz se une a Klose y Kane en cuanto a mejores arranques goleadores en Bayern: GETTY

“Luis Díaz es un alivio para la vista, aunque no siempre marque gol…Tenemos que ser mejores que los demás en otros aspectos. Hasta ahora, lo estamos haciendo bastante bien”, palabras del presidente del Bayern Múnich sobre el presente de Luis Díaz en un gigante que por estas fechas se frota las manos con sus registros. Solamente Harry Kane y Miroslav Klose habían empezado de semejante manera en el equipo más importante del fútbol alemán. Para que nos hagamos una idea, nunca en toda su vida por el club figuras de la talla de Arjen Robben o Frank Ribéry alcanzaron dichos registros.

Publicidad

Publicidad

Harry Kane elogió el golazo de Luis Díaz

Ese remate sin ángulo ante Unión Berlín que recorre el planeta desde hace horas generó un aluvión de elogios al cafetero. Incluso su compañero de ataque y en la estadística nombrada líneas atrás, se dejó diferentes halagos hacia la figura de Luis Díaz. Las imágenes de sus compañeros en el equipo de Baviera agarrándose la cabeza tras ese movimiento en la banda izquierda muestra la admiración que lentamente el cafetero se gana en un equipo obligado a ganar en cada frente.

“Increíble para ser honesto. La forma en la que metió el balón por entre el arquero y el arco, eludiendo también al defensa para anotar. Es un gol muy especial. Ha venido anotando golazos en este inicio de temporada, pero creo que el de esta noche ha sido el mejor”, comentaba Harry Kane alrededor del que ya supone uno de los goles de la temporada y que ilusiona a los aficionados del gigante alemán sobre el fichaje de Luis Díaz.

En síntesis

Luis Díaz es el tercer atacante debutante en la historia del Bayern Múnich en alcanzar el doble dígito de goles aportados en 10 jornadas de Bundesliga.

es el en la historia del en alcanzar el doble dígito de goles aportados en de Bundesliga. El colombiano suma un total de 6 goles y 4 asistencias en la actual temporada, logrando 10 tantos aportados.

y en la actual temporada, logrando aportados. El presidente del club, Herbert Hainer, elogió a Luis Díaz diciendo que es un “alivio para la vista, aunque no siempre marque gol”.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras a Luis Díaz lo expulsaron 6 veces, estas fueron las rojas que recibió James Rodríguez en toda su carrera