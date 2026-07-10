Messi supera a Messi: ante Egipto rompió un récord propio que había logrado en Qatar 2022

Lionel Messi y Argentina ya tienen puesta la cabeza en Suiza. El encuentro por los cuartos de final de esta Copa del Mundo del año 2026 llega después de una remontada ante Egipto absolutamente importante para el equipo de Lionel Scaloni. Un choque marcado por la figura de su capitán y donde incluso este mejora sus prestaciones del Mundial de Qatar 2022. La Pulga se supera a sí misma.

El dato es contundente. Con su tanto ante Egipto, Messi llegó a los ocho goles en la presente edición de la Copa del Mundo. Es el mayor número de tantos alcanzados por un futbolista mayor a los 30 años de edad en un solo torneo. La curiosidad llega al ver que justamente esta versión de Lionel Andrés le quita la marca a sus prestaciones de hace cuatro años en Qatar 2022, donde anotó siete tantos.

En aquel entonces, Messi tenía 35 años en sus piernas. Como ocurrió hace algunas semanas, los cumplió en plena realización de la Copa del Mundo y en lo que para muchos era su última oportunidad de levantar el título de la mano de Argentina. Cuatro veranos más tarde, no solamente suma más tantos que en aquella edición, sino que supera las propias marcas que estableció con más juventud en sus piernas.

Hablamos del máximo anotador en la historia del torneo de la FIFA. También del que podría convertirse en el máximo asistente de toda la historia de la competición en caso de que entregue un pase gol más a sus compañeros. La Pulga mejora de momento en estadísticas a la versión que hace cuatro años lo hizo quedarse con el único título que le faltaba a sus vitrinas.

Messi ya supera su mejor actuación en Mundiales: GETTY

Todo ello, repetimos, en un contexto de urgencia para Argentina. Messi venía de fallar un penalti en la primera parte ante una Egipto que se llevó un doloroso final en la ciudad de Atlanta. Lionel marcaría el tanto del empate antes de que Enzo Fernández decidiese un choque absolutamente de infarto para la vigente campeona del certamen.

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Posibles alineaciones de Argentina vs. Suiza

Argentina : Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lautaro Martínez y Lionel Messi.

: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lautaro Martínez y Lionel Messi. Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas y Breel Embolo.

Datos claves