No cabe dudas que la selección de España aterriza en el Mundial 2026 como una de las grandes favoritas al título y respaldada por una estadística que infunde miedo a cualquier rival en la Copa del Mundo: y es que el combinado que dirigeLuis de la Fuente acumula 30 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

La última caída de La Roja europea se remonta a marzo de 2024, cuando fue superada por la Selección Colombia en un amistoso disputado en Londres. Desde entonces, el vigente campeón de la Europa no ha vuelto a perder y llega lanzado a la cita planetaria tras vencer por 3-1 a Perú en Puebla, en su último ensayo antes del debut.

España derrotó a Perú y estiró la tradición: nunca perdió en el último amistoso previo a un Mundial (Getty Images)

Los números incluso superan los registros de las selecciones españolas que marcaron época. La escuadra de Vicente del Bosque, campeona del mundo en Sudáfrica 2010, llegó a aquel torneo con una racha de 12 encuentros invictos, mientras que el equipo de Julen Lopetegui arribó a Rusia 2018 acumulando 22 partidos sin derrotas.

Ahora, España buscará prolongar su espectacular racha cuando enfrente a Cabo Verde en su estreno mundialista, programado para el lunes 15 de junio en Atlanta. Con un invicto histórico y una generación repleta de talento, los europeos aparecen como uno de los principales candidatos a levantar la Copa del Mundo.

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En síntesis…