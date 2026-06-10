“Quiero demostrar de lo que soy capaz…”: Moisés Caicedo le manda un mensaje a todos sus rivales en el Mundial

Moisés Caicedo es contundente y le manda un mensaje a sus rivales en el grupo de Ecuador para el Mundial 2026.

Quedan 4 días para el debut de Ecuador en el Mundial 2026 y ahora uno de los máximos referentes de ‘La Tri’ como Moisés Caicedo le mandó un mensaje a todos los rivales que tendrá la Selección en la Copa del Mundo. El volante ecuatoriano ya comentó que va con todo.

El volante ecuatoriano comentó efusivamente que estaba esperando este Mundial y la posibilidad de poder demostrar de lo que es capaz. El tricolor llega a este torneo en el mejor momento de su carrera y siendo uno de los mejores jugadores en su posición.

“Creo que ahora soy un referente en Ecuador. Quiero demostrar de lo que soy capaz, el carácter que tengo. Estoy esperando el Mundial con mucha ansiedad“, comentó el jugador ecuatoriano en la cuenta oficial de Chelsea de acara a esta Copa del Mundo.

Ya en 2022, Moisés Caicedo demostró ser uno de los mejores jugadores de Ecuador y en ese momento era su primera Copa del Mundo. Ahora mismo, llega a este torneo con una importante fortaleza física y viviendo un gran momento tras su fichaje por Chelsea.

Moisés Caicedo es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Desde la llegada de Beccacece la banda de capitán de la Selección de Ecuador ha rotado y ya no solo es de Enner Valencia, por lo cual, es muy probable que durante el Mundial se pueda ver a Moisés Caicedo como uno de los capitanes de Ecuador.

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¿Cuándo jugará Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador debutará en el Mundial 2026 el próximo domingo, 14 de junio de 2026, cuando enfrente a Costa de Marfil desde las 18H00. Ese encuentro es clave para el futuro de ‘La Tri’ en esta Copa del Mundo.

Moisés Caicedo es el jugador más caro de Ecuador

Ahora mismo, Moisés Caicedo se ha convertido en el jugador más caro de la Selección de Ecuador con un valor de mercado de 100 millones. Además, también llega a este mundial renovando su contrato con Chelsea hasta la temporada 2033.

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En síntesis:

Moisés Caicedo expresó su motivación y ansiedad por disputar el Mundial, destacando su rol actual como referente de Ecuador.

expresó su motivación y ansiedad por disputar el Mundial, destacando su rol actual como referente de Ecuador. El mediocampista es el jugador más costoso de la plantilla nacional, con un valor de mercado tasado en 100 millones de euros .

. El debut de la Selección de Ecuador frente a Costa de Marfil se jugará el domingo 14 de junio de 2026.