La Selección de Ecuador ha generado muchas reacciones y tiene a todos los aficionados del fútbol pendientes de ‘La Tri’ para este Mundial. ¿El motivo? la histórica generación que tiene ‘La Tri’ para competir en esta Copa del Mundo con jugadores que destacan en europa.
Ahora una leyenda del fútbol y de Inglaterra como Wayne Rooney se animó a decir que la Selección de Ecuador será una de las “revelaciones” del Mundial 2026. El ex jugador del Manchester United es muy conocedor la gran generación que tiene ‘La Tri’ en la actualidad.
“La revelación de este Mundial será Ecuador. Tiene una gran generación“, comentó Rooney a Daily Mail. No es la primera figura del fútbol mundial que deja “flores” para la Selección de Ecuador, jugadores como Gavi o Cucurella de España vienen advirtiendo de Ecuador.
Es la primera vez en su historia que la Selección de Ecuador llega un Mundial con una generación de jugadores que no solo juegan en Europa sino que son figuras en estos equipos. Futbolistas como Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapié son las más destacadas.
Rooney fue parte de aquel equipo que eliminó a Ecuador en el Mundial 2006. (Foto: GettyImages)
Se espera que la Selección de Ecuador pueda confirmar todos los pronósticos y de verdad ser una completa revelación en la Copa del Mundo. El debut ante Costa de Marfil marcará el termómetro de lo que podrá hacer o no Ecuador en este Mundial.
Los partidos de Ecuador en el Mundial 2026
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Así está el calendario de Ecuador para dar la gran sorpresa en el Mundial 2026:
- Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)
- Ecuador vs Curazao (20/6)
- Ecuador vs Alemania (25/6)
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En síntesis:
- Wayne Rooney aseguró que la Selección de Ecuador será una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 debido a su gran generación de futbolistas.
- Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapié destacan como las principales figuras del equipo que militan en el fútbol europeo.
- El debut de Ecuador en la Copa del Mundo está programado para el domingo 14 de junio frente a Costa de Marfil.