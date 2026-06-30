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Mientras Colombia sufre por los delanteros, el tremendo golazo de Julian Quiñones contra Ecuador

Julian Quiñones sigue su racha de goles y mandó un tremendo golazo en el partido entre México y Ecuador por los 16vos del Mundial.

Mientras Colombia sufre por los delanteros, el tremendo golazo de Julian Quiñones contra Ecuador
Mientras Colombia sufre por los delanteros, el tremendo golazo de Julian Quiñones contra Ecuador

Mientras en la Selección de Colombia no han podido gritar goles sus delanteros, en este Mundial sí hay un colombiano que vive un buen presente. El atacante Julian Quiñones marcó otro tremendo golazo con la selección de México.

Corrían apenas 15 minutos del partido por los 16vos de final entre México y la Selección de Ecuador cuando Quiñones recibió un balón desde atrás de la mitad de la cancha.

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El delantero naturalizado corrió todo el terreno de juego, hizo un enganche hacia adentro y sacó un tremendo latigazo que fue el 1-0 de los anfitriones en el mítico Estadio Azteca.

Mientras tanto los hinchas se preguntan porque Néstor Lorenzo no tomó en cuenta a Quiñónes para la Selección de Colombia, mientras que otras versiones apuntan a que fue el delantero quién rechazó.

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Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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