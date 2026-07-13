Mientras el plantel de Francia cuesta 152 mil millones, esto vale España en su totalidad

Francia y España se alistan para abrir las semifinales del Mundial 2026 el martes 14 de julio. En un encuentro que promete en demasía por el nivel futbolístico de los equipos, existen distintos análisis y evaluaciones de cómo podría darse el trámite pensando en el clasificado a la gran final. Ahora, si nos enfocamos en la cotización de cada una de las plantillas, hay una diferencia más que interesante.
De acuerdo al reconocido portal ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Francia tiene un precio total de 152 mil millones de euros gracias a los 26 convocados que escogió el entrenador Didier Deschamps. Teniendo en Kylian Mbappé al jugador más caro con una cotización internacional de 180 millones de euros, el actual subcampeón del mundo es uno de los más top en este destacado rubro.
Fuente: Getty Images.
Por otro lado, nadie puede dudar del poderío de España, aunque en este rótulo se encuentra un paso por debajo de Francia. Los liderados técnicamente por Luis de la Fuente valen un total de 122 mil millones y Lamine Yamal representa ser el crack con mejor cotización gracias a sus 200 millones de euros. En resumen, ambas selecciones la rompen en todo sentido y buscarán la diferencia en cancha.
Fuente: Getty Images.
Los 5 jugadores de Francia con mejor cotización del Mundial 2026
- Kylian Mbappé | 180 millones de euros
- Michael Olise | 150 millones de euros
- Desiré Doué | 120 millones de euros
- Ousmane Dembelé | 100 millones de euros
- William Saliba | 100 millones de euros
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Los 5 jugadores de España con mejor cotización del Mundial 2026
- Lamine Yamal | 200 millones de euros
- Pedri | 150 millones euros
- Pau Cubarsí | 80 millones de euros
- Martín Zubemendi | 75 millones de euros
- Dani Olmo | 60 millones de euros
¿A qué hora juegan Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026?
- 12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026?
- Perú | América TV, DSports, Disney+ Premium y Paramount+
- México | TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | TV Pública, Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+
- Ecuador | Teleamazonas, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium
- Colombia | Caracol TV, RCN, Win Sports, Disney+ Premium, DSports y Paramount+
- Chile | Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+
- Venezuela | inter, Televen, DSports y Paramount+
- Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DSports y Paramount+
- Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
- Paraguay | Gen, Unicanal y Trece
- España | RTVE, DAZN, La 1 y Movistar+
DATOS CLAVES
- Francia y España juegan la semifinal del Mundial 2026 el martes 14 de julio.
- El delantero Kylian Mbappé es el jugador de Francia más caro con 180 millones de euros.
- El extremo Lamine Yamal lidera la cotización de España con 200 millones de euros.