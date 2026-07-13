Mientras el plantel de Francia cuesta 152 mil millones, esto vale España en su totalidad

En la previa del gran partido entre Francia vs. España por el Mundial 2026, veamos lo que cuesta cada una de las plantillas siendo millonarias en todo el sentido de la palabra.

Francia y España se alistan para abrir las semifinales del Mundial 2026 el martes 14 de julio. En un encuentro que promete en demasía por el nivel futbolístico de los equipos, existen distintos análisis y evaluaciones de cómo podría darse el trámite pensando en el clasificado a la gran final. Ahora, si nos enfocamos en la cotización de cada una de las plantillas, hay una diferencia más que interesante.

De acuerdo al reconocido portal ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Francia tiene un precio total de 152 mil millones de euros gracias a los 26 convocados que escogió el entrenador Didier Deschamps. Teniendo en Kylian Mbappé al jugador más caro con una cotización internacional de 180 millones de euros, el actual subcampeón del mundo es uno de los más top en este destacado rubro.

Fuente: Getty Images.

Por otro lado, nadie puede dudar del poderío de España, aunque en este rótulo se encuentra un paso por debajo de Francia. Los liderados técnicamente por Luis de la Fuente valen un total de 122 mil millones y Lamine Yamal representa ser el crack con mejor cotización gracias a sus 200 millones de euros. En resumen, ambas selecciones la rompen en todo sentido y buscarán la diferencia en cancha.

Fuente: Getty Images.

Los 5 jugadores de Francia con mejor cotización del Mundial 2026

Kylian Mbappé | 180 millones de euros

Michael Olise | 150 millones de euros

Desiré Doué | 120 millones de euros

Ousmane Dembelé | 100 millones de euros

William Saliba | 100 millones de euros

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Los 5 jugadores de España con mejor cotización del Mundial 2026

Lamine Yamal | 200 millones de euros

Pedri | 150 millones euros

Pau Cubarsí | 80 millones de euros

Martín Zubemendi | 75 millones de euros

Dani Olmo | 60 millones de euros

¿A qué hora juegan Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026?

Perú | América TV, DSports, Disney+ Premium y Paramount+

México | TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | TV Pública, Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Ecuador | Teleamazonas, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium

Colombia | Caracol TV, RCN, Win Sports, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Chile | Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Venezuela | inter, Televen, DSports y Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen, Unicanal y Trece

España | RTVE, DAZN, La 1 y Movistar+

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