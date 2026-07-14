¿Por qué no juega Désiré Doué en el Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026?

Désiré Doué no comienza la semifinal del Mundial 2026 como titular y este es el motivo de su ausencia.

Désiré Doué fue el gran héroe de Francia en los 8vos del Mundial 2026 provocando un penal contra Paraguay. Después en cuartos de final ante Marruecos comenzó como titular, pero ahora el extremo francés vuelve al banco de suplentes.

¿Por qué no juega Désiré Doué en el Francia vs España?

Désiré Doué no juega como titular en el Francia vs España en las semifinales del Mundial 2026 por decisión del DT, Didier Deschamps. El DT suele rotar en esta posición y termina dando minutos siempre al que fue importante en el último partido.

En esta ocasión, Doué tendrá que esperar desde el banco de suplentes para entrar a reemplazar a Bradley Barcola. El también jugador del PSG, viene alternando entre titularidades y suplencias en toda la Copa del Mundo y también en 4tos peligraba por una amarilla por eso fue suplente.

Doue viene alternando titularidades y suplencias en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Las alineaciones del partido

Así salen Francia y España a jugar las semifinales del Mundial 2026:

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola y Mbappé

España: Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena y Oyarzabal

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En síntesis: