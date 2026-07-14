Cuándo vuelve a jugar Francia si gana y pasa frente a España en el Mundial 2026

Francia enfrenta a España en semifinales del Mundial 2026 y en caso de avanzar disputará el título ante un duro escollo.

La Selección de Francia está a un paso de una nueva final del Mundial. Si derrota a España en las semifinales del Mundial 2026, la selección dirigida por Didier Deschamps asegurará su lugar en el partido por el título y continuará soñando con la tercera estrella.

En caso de avanzar, ‘Les Bleus’ enfrentarán en la gran final al ganador de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina, encuentro que se disputará este miércoles. El duelo decisivo por el título mundial se jugará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Además, una victoria sobre España le permitiría a Francia alcanzar su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo, luego de disputar las definiciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidando una de las etapas más exitosas de su historia.

Francia va en busca de su tercera final consecutiva en mundiales (Photo by Shaun Botterill/Getty Images).

Dónde y en qué estadio se juega la final del Mundial 2026

El MetLife Stadium es uno de los escenarios emblemáticos del Mundial 2026. Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Nueva York, el recinto albergará el próximo domingo 19 de julio la gran final de la Copa del Mundo.

Inaugurado en 2010, el estadio tiene una capacidad para 82.500 espectadores y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Además de grandes conciertos y eventos deportivos, el recinto multiuso fue sede del Super Bowl XLVIII en 2014 y la Copa de Oro de la Concacaf.