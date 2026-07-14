¿Dónde y en qué estadio se juega Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026?

Francia y España se verán las caras en uno de los estadios más imponentes del Mundial 2026.

Francia y España protagonizarán este martes una semifinal de alto voltaje en el Mundial 2026. Dos de las grandes selecciones favoritas a ganar la Copa del Mundo buscarán un lugar en la gran final a disputarse el próximo domingo 19 de julio.

‘Les Bleus’ llegan en un gran momento tras eliminar a Suecia, Paraguay y Marruecos, con Kylian Mbappé liderando el ataque y consolidándose como una de las máximas figuras del torneo. Del otro lado estará España, vigente campeona de la Eurocopa, que dejó en el camino a Austria, Portugal y Bélgica gracias a un fútbol dominante y una destacada solidez colectiva.

El ganador de este esperado duelo se instalará en la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina, en busca de la gloria máxima del fútbol planetario.

Francia y España definirán en Dallas al primer finalista del Mundial 2026 (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images).

En qué estadio juegan Francia vs. España

El AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, será el escenario del duelo entre Francia y España por la primera semifinal del Mundial 2026. Inaugurado en 2009, el moderno recinto es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL y cuenta con una capacidad para cerca de 80 mil espectadores, siendo uno de los estadios más imponentes de Estados Unidos.

Además de albergar importantes eventos deportivos y espectáculos internacionales, el AT&T Stadium ha sido sede de partidos de la Copa Oro de la Concacaf y recibió encuentros de la Copa América 2024. Su infraestructura de primer nivel y su gigantesca pantalla central lo convierten en uno de los recintos más emblemáticos del fútbol y del deporte estadounidense.

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El AT&T Stadium de Arlington, Dallas, cuenta con un moderno techo retráctil que permite disputar encuentros sin inconvenientes incluso cuando las condiciones meteorológicas son adversas. Gracias a esta tecnología, el recinto puede cerrarse completamente en caso de lluvia, tormentas eléctricas o calor extremo.

A qué hora juegan Francia vs. España