¿Dónde y en qué estadio se juega Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026?

Francia y España protagonizarán este martes una semifinal de alto voltaje en el Mundial 2026. Dos de las grandes selecciones favoritas a ganar la Copa del Mundo buscarán un lugar en la gran final a disputarse el próximo domingo 19 de julio.
‘Les Bleus’ llegan en un gran momento tras eliminar a Suecia, Paraguay y Marruecos, con Kylian Mbappé liderando el ataque y consolidándose como una de las máximas figuras del torneo. Del otro lado estará España, vigente campeona de la Eurocopa, que dejó en el camino a Austria, Portugal y Bélgica gracias a un fútbol dominante y una destacada solidez colectiva.
El ganador de este esperado duelo se instalará en la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina, en busca de la gloria máxima del fútbol planetario.
Francia y España definirán en Dallas al primer finalista del Mundial 2026 (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images).
En qué estadio juegan Francia vs. España
Predicción de la final del Mundial 2026: ¿Hasta dónde llegarán Francia y España, según la IA?
El AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, será el escenario del duelo entre Francia y España por la primera semifinal del Mundial 2026. Inaugurado en 2009, el moderno recinto es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL y cuenta con una capacidad para cerca de 80 mil espectadores, siendo uno de los estadios más imponentes de Estados Unidos.
Además de albergar importantes eventos deportivos y espectáculos internacionales, el AT&T Stadium ha sido sede de partidos de la Copa Oro de la Concacaf y recibió encuentros de la Copa América 2024. Su infraestructura de primer nivel y su gigantesca pantalla central lo convierten en uno de los recintos más emblemáticos del fútbol y del deporte estadounidense.
El AT&T Stadium de Arlington, Dallas, cuenta con un moderno techo retráctil que permite disputar encuentros sin inconvenientes incluso cuando las condiciones meteorológicas son adversas. Gracias a esta tecnología, el recinto puede cerrarse completamente en caso de lluvia, tormentas eléctricas o calor extremo.
A qué hora juegan Francia vs. España
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.
- Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.
- Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.
- España: 21:00 horas.