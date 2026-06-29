Mientras Julian Nagelsmann gana 8 millones de euros en Alemania, esto cobra Gustavo Alfaro en Paraguay

Julian Nagelsmann es uno de los entrenadores mejores pagados de toda la Copa del Mundo. El entrenador de Alemania tiene un salario de 8 millones de dólares por temporada. El entrenador es el encargado de regresar a Alemania a los lugares estelares en este torneo.

En los 16avos del Mundial 2026 el entrenador alemán quedó emparejado para medirse a Gustavo Alfaro, uno de los entrenadores con menor sueldo de esta Copa del Mundo. El entrenador argentino llevó a Paraguay a jugar una Copa del Mundo después de 16 años.

La diferencia de sueldo entre Nagelsmann y Gustavo Alfaro

Mientras Nagelsmann es uno de los entrenadores mejores pagados con 8 millones por año, Gustavo Alfaro recibe un salario de 2.8 millones de dólares. Es decir, una diferencia de al menos 5.2 millones entre cada uno de los entrenadores mundialistas.

Gustavo Alfaro cobra 2.8 millones al año en Paraguay. (GettyImages)

Gustavo Alfaro también le ganó el duelo a Nagelsmann y lo eliminó en el Mundial en los 16avos de final. El entrenador argentino está viviendo el mejor momento de su carrera a nivel selección.

¿Cuál es el entrenador con mejor salario en el Mundial 2026?

El entrenador mejor pagado en esta Copa del Mundo es Carlo Ancelotti. El italiano cobra en Brasil más de 11 millones de dólares por temporada y es el entrenador con salario más elevado en el Mundial 2026. El estratega ya está con su equipo en los 8vos de final.

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