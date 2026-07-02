Anuló a Lamine Yamal, ahora le toca Messi y buscará la camiseta de otro referente de la Selección Argentina cuando llegue el final

Cabo Verde analiza el choque con Argentina de la mano de una de sus figuras. Afirma que buscará la camiseta de un referente distinto a Leo.

Cabo Verde vive sus horas de mayor fama a la espera del duelo con Argentina. El choque frente a la vigente campeona del mundo es el único tema de conversación en un joven archipiélago que se prepara para medirse con Lionel Messi y compañía. Uno de sus referentes, que viene de anular a Lamine Yamal, confiesa que no buscará la camiseta del capitán cuando llegue el pitido final.

“¿Pedirle la camiseta a Messi? No, no… intercambiaré mi camiseta con Otamendi. Es mi compañero de equipo hasta esta temporada”, palabras de Sidny Lopes Cabral, lateral derecho del Benfica, en charla con Diario AS. Han sido compañeros con el zaguero desde hace varias temporadas, y su cercanía en el campo en cuanto a posicionamiento se refiere, confiesa que ha derivado en una relación de amistad.

Lopes Cabral es uno de los pesos pesados de los Tiburones Azules. Un lateral que ya sufrió Lamine Yamal a lo largo del primer partido del equipo africano en esta Copa del Mundo. Asegura que sus compañeros se dejarán la vida en un encuentro ante Argentina que terminó de decantarse de dicha forma gracias a la eliminación de Uruguay y Arabia Saudita a manos de Cabo Verde. Para ellos solamente estar en este momento de la competición ya es un premio.

“Para los jugadores es un gran honor jugar contra Messi; es el mejor de todos los tiempos. Nosotros estamos centrados en nosotros mismos, en nuestro juego y en cómo vamos a afrontar el partido; ahí es donde está nuestra atención ahora mismo. No nos centramos solo en Messi; no es el único que juega en Argentina, no es el único jugador. Pero, por supuesto, debemos tener cuidado con él y encontrar la manera de frenarlo”, reflexiones de Lopes Cabral a la espera de que todo empiece.

Cabo Verde quiere dar el batacazao ante Argentina: GETTY

El partido se encuentra pactado para la noche de este viernes en la ciudad de Miami. La Argentina será absolutamente local en un Hard Rock Stadium donde los dirigidos por Lionel Scaloni levantaron el título de la última Copa América. Cabo Verde no teme a un contexto absolutamente hostil tras una fase de grupos donde no nos olvidemos que siguen invictos y donde ni siquiera campeones del mundo como Uruguay o España pudieron doblegar su defensa.

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El rival de Argentina o Cabo Verde en octavos

El cuadro ya es conocido por todos y deja en claro que el que avance entre Argentina y Cabo Verde volverá a jugar el próximo 6 de julio. Lo hará en la ciudad de Atlanta y ante el vencedor de la eliminatoria que unirá a Egipto con Australia. En clave Albiceleste, no nos olvidemos que durante la edición de Qatar 2022 los wallabies fueron justamente el primer oponente de la selección de Scaloni en las fases de eliminación directa.

Historial de Argentina ante selecciones de África

22 victorias, 3 empates y 5 derrotas. En cuanto a Mundiales, solo Camerún pudo derrotar al combinado argentino de manera oficial. Ocurrió durante la edición de Italia 1990 y en una fase de grupos donde el triunfo por la mínima de los africanos fue uno de los grandes batacazos del certamen. Desde entonces ningún combinado de dicha parte del mundo se impuso a la Selección Argentina en el torneo más importante de la FIFA.

Datos claves

Sidny Lopes Cabral cambiará su camiseta con Nicolás Otamendi en lugar de Lionel Messi.

cambiará su camiseta con Nicolás Otamendi en lugar de Lionel Messi. Cabo Verde jugará en Miami contra Argentina manteniendo su invicto en el certamen mundialista.

jugará en Miami contra Argentina manteniendo su invicto en el certamen mundialista. Argentina registra históricamente una sola derrota oficial en Mundiales frente a combinados de África.