Pierluigi Colina defendió a Messi: “La roja a Balogun es totalmente diferente”

El Presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, tajante sobre ambas acciones. Apuntó contra quienes criticaron a Messi.

Folarin Balogun y su expulsión en el encuentro frente a Bosnia de los dieciseisavos de final es atacada de lleno por parte de Pierluigi Colina. El Presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA explicó los motivos por los cuales el delantero de Estados Unidos fue expulsado y negó que la acción de Lionel Andrés Messi frente a Argelia sea similar. Defendió a la Argentina.

“La entrada de Messi nunca fue una que debiera considerarse tarjeta roja. Fue involuntaria, y no dejó su pie en el tobillo del oponente después del contacto… El incidente de Balogun es completamente diferente. La forma en que se torció el tobillo del jugador fue muy peligrosa. Si yo hubiera sido el árbitro, habría mostrado una tarjeta roja”, primeras reflexiones del Presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Niega que sean acciones similares.

Colina lamenta que se haya usado la imagen de La Pulga para generar polémica. Asegura que todo se trata de una campaña de intereses de tanto medios de comunicación como de entornos alrededor de dichas acciones: “Desafortunadamente, muchos aficionados no entienden estas distinciones y seguirán sacando a relucir el incidente de Messi puramente por clics y engagement porque es Messi”.

Balogun vio la tarjeta roja en el encuentro frente a Bosnia después de marcar el primer gol del partido. Todo ello en un contexto donde los hombres de Mauricio Pochettino disfrutaban como nunca de su gran delantero. En Norteamérica ya saben que como mínimo no podrá hacer parte del compromiso frente a Bélgica de los octavos de final.

Colina marcó diferencias entre roja a Messi y Balogun: GETTY

El Presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA apuntó contra quienes comparan dicha acción del delantero de los Estados Unidos con la infracción de Lionel Andrés Messi sobre el jugador de Argelia en la primera jornada. Recordemos que por esta el capitán de Lionel Scaloni no vio ningún tipo de amonestación y que se generó un revuelo a nivel general que volvió a avivar fantasmas del pasado en cuanto a favoritismo se refiere.

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Pochettino defendió a Balogun

“Para mí, nunca es tarjeta roja. Nunca fue su intención pisar al jugador. Fue una acción normal de fútbol: estás peleando por el balón y acabas apoyando el pie, ¿no? Sí, quizá la imagen sea un poco dura de ver. Pero no fue intencionado. No podemos hacer nada para cambiar esa sensación. Ojalá podamos pasar a la siguiente ronda y él vuelva a estar disponible”, palabras del DT de USA tras el pitido final.

¿Cuántos partidos estará sancionado Balogun?

No se espera que el delantero de Estados Unidos tenga una suspensión mayor a los 90 minutos. Salvo giro de 180° se perderá únicamente el partido frente a Bélgica de los octavos de final. Podría llegar para el compromiso de cuartos donde aparecen rivales de peso de la talla de la España de Lamine Yamal o la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Datos claves

Pierluigi Collina defendió a Lionel Messi y argumentó que su infracción involuntaria no merecía tarjeta roja.

defendió a Lionel Messi y argumentó que su infracción involuntaria no merecía tarjeta roja. Folarin Balogun fue expulsado frente a Bosnia y se perderá el partido contra Bélgica.

fue expulsado frente a Bosnia y se perderá el partido contra Bélgica. Mauricio Pochettino defendió al delantero estadounidense afirmando que la acción fue un movimiento normal de fútbol.