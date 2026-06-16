Mientras Néstor Lorenzo gana 2.2 millones en Colombia, el histórico sueldo de Fabio Cannavaro en Uzbekistán

Conoce la abismal diferencia entre los 2.2 millones que gana Néstor Lorenzo en Colombia y el histórico salario de Fabio Cannavaro en Uzbekistán.

Todo está listo para el regreso de la Selección Colombia a los mundiales luego de ocho años, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios de los entrenadores Néstor Lorenzo y Fabio Cannavaro por el duelo que enfrentará a la ‘Tricolor’ con Uzbekistán.

Lorenzo fue presentado el 14 de junio de 2022 como nuevo entrenador de la Selección Colombia. Llegó a la final de la Copa América 2014 y logró la clasificación al Mundial 2026 en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas. Está entre los 20 entrenadores mejores pagados de la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Uzbekistán no solo dio un golpe de autoridad luego de clasificar al Mundial 2026 en la segunda posición de las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol, también decidieron contratar a Fabio Cannavaro como entrenador para la próxima Copa del Mundo con un histórico salario que pocos pueden creer. ¿Gana más o menos que Néstor Lorenzo?

¿Quién tiene un mejor sueldo, Néstor Lorenzo o Fabio Cannavaro?

Néstor Lorenzo y Fabio Cannavaro. (Foto: Getty Images)

Según el portal ‘Celebrity Net Worth’, Lorenzo tiene un salario de 2.2 millones de dólares como entrenador de la Selección Colombia. Esto quiere decir que gana 2.4 millones menos de lo que percibe Fabbio Cannavaro, ya que el portal ‘Sporting News’ le reporta al DT de Uzbekistán un sueldo histórico de 4.6 millones de dólares al año.

Este es el entrenador del Mundial 2026 que más dinero gana

Si el salario de 4.6 millones de dólares que percibe Cannavaro en Uzbekistán sorprendió a todos, qué pasara cuando el dato de los $11.3 millones que gana Carlo Ancelotti como entrenador de Brasil se haga más y más popular. Es el técnico mejor pagado del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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