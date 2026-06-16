A 48 horas del debut contra Colombia, Uzbekistán se une a una carta de 13 selecciones contra la UEFA

La Federación del país se une a una carta conjunta contra las críticas del presidente de UEFA, Ceferin, por 48 cupos del Mundial.

“Hay partidos poco interesantes”. Esto declaraba el presidente de la UEFA en las últimas jornadas. Aleksander Ceferin se metió en una polémica que ha encontrado una respuesta más que contundente. Trece selecciones, donde aparecen rivales de Colombia como Congo o Uzbekistán, cuestionan los trinos de Nyon.

“Rechazamos respetuosa pero firmemente estas declaraciones. Para nuestros países, ningún partido de la Copa del Mundo carece de importancia. Para Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, la clasificación para la Copa del Mundo representa un logro histórico. Es la realización de un sueño compartido por generaciones; y para naciones como el Congo y Haití, el regreso al mayor escenario del fútbol tras una larga ausencia tiene un significado especial para millones de aficionados que han esperado años, incluso décadas, este momento”, empieza el escrito que comparten varias de las escuadras debutantes en el torneo de acuerdo con el documento difundido.

Concretamente, firman esta carta combinados como Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, RD del Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica. Todos fuera de la UEFA y en pro de un torneo que entienden que, como nunca, les da chances de crecer en cuanto a imagen y desarrollo se refiere.

Consideran una falta de respeto el análisis hecho por el máximo representante del fútbol de Europa: “Sugerir que estos partidos son de alguna manera menos importantes resulta profundamente decepcionante y refleja una falta de reconocimiento hacia los esfuerzos, sacrificios y aspiraciones de jugadores, entrenadores, clubes, dirigentes y aficionados de todo el mundo. El fútbol no pertenece a un grupo reducido de naciones. Cada país clasificado merece respeto y ha ganado su lugar por sus propios méritos”.

13 selecciones se unen en un comunicado contra UEFA: GETTY

Combinados como Uzbekistán o Congo aparecen en las firmas de una carta abierta que recorre el mundo ahora mismo. Salvo la Conmebol y la UEFA, el resto de las Confederaciones se unen contra unas críticas de Ceferin que consideran injustas y una falta de respeto a los duros procesos de clasificación al certamen que se tienen por África o Asia.

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Los datos que exponen a Ceferin

Hablar de una Copa del Mundo con partidos que no interesan a nadie debería ir de la mano con resultados plagados de goles y victorias europeas, pero la realidad es otra. La estadística muestra que hasta la fecha, los combinados europeos apenas han podido vencer en 3 de sus 10 encuentros disputados en las jornadas iniciales por México, Estados Unidos o Canadá.

Apenas Escocia, Alemania y Suecia han podido vencer en esta Copa del Mundo cuando hablamos de selecciones de Europa. Combinados como España, Bélgica, Países Bajos, Turquía, República Checa, Suiza o Bosnia se quedaron sin los tres puntos ante selecciones fuera de la UEFA. De momento, los datos hablan del Mundial más parejo en cuanto a choque de Confederaciones que se recuerde a corto plazo.

Datos claves

Uzbekistán y otras 12 selecciones criticaron por carta al presidente de la UEFA.

y otras 12 selecciones criticaron por carta al presidente de la UEFA. Aleksander Ceferin declaró que en el Mundial de 48 cupos hay partidos poco interesantes.

declaró que en el Mundial de 48 cupos hay partidos poco interesantes. Las selecciones europeas apenas han ganado tres de sus diez primeros partidos disputados.