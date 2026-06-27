¡Millones y millones! Toda la fortuna que la FIFA le ha pagado a Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador a ganado ya una fortuna superior a los 20 millones de dólares por su participación en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador se aseguró su lugar en los 16avos del Mundial 2026 y ahora mismo es uno de los equipos que también se ganó un importante premio millonario. La FIFA reconoce a las Selecciones por los triunfos que vayan haciendo en el Mundial 2026 y las fases que vayan jugando.

Ecuador casi se queda sin un premio millonario por no entrar a 16avos, pero finalmente lo hizo y ahora mismo se ganó un gran dinero. A lo que la FIFA le pagó hay que sumarle también los millones que se consiguieron solo por entrar a la Copa del Mundo.

¿Cuánto le ha pagado la FIFA a la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador ha ganado ya un premio económico de 21.5 millones dólares. Este premio por lo general se reparte entre la FEF y un porcentaje a los jugadores. Los 21.5 millones que ya tiene asegurado Ecuador, se desglosan así, según la misma FIFA:

Clasificación a grupos: 10 millones de dólares

Clasificación a 16avos: 11.5 millones de dólares

Los premios también van de la mano del rendimiento deportivo, puesto que, aquellos que clasifican con victorias y mejor gol diferencia reciben un incentivo más elevado, pero hay una base garantizada para equipo que logre avanzar de ronda en el Mundial.

Ecuador venció a Alemania para clasificar. (Foto: GettyImages)

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Los millones que ganará el campeón del Mundial 2026

El premio para la Selección que gane el Mundial 2026 es uno de los premios más grandes de la historia. Solo el monarca se llevará 50 millones de dólares netos por levantar la Copa. A eso hay que sumarle todo lo que hizo en el torneo sumando más de 100 millones solo en premios para el campeón.

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