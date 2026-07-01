Moisés Caicedo tuvo un mal Mundial con Ecuador y la sorpresiva decisión que tomaría el Chelsea

Moisés Caicedo fue uno de los más criticados de la Selección de Ecuador en el Mundial y ahora revelan lo qué haría el Chelsea.

Moisés Caicedo es quizás uno de los jugadores que más decepcionó producto de las expectativas que había sobre su rendimiento en este Mundial con la Selección de Ecuador. Desde Inglaterra revelan que el Chelsea también toma decisiones con el volante ecuatoriano.

El Mundial con Ecuador no cambia en nada los planes de su club y el Daily Mail revela que el Chelsea haría capitán a Moisés Caicedo si es que Enzo Fernández se va del club. La decisión la tomaría el propio entrenador Xabi Alonso, quién ve al volante ecuatoriano como pilar en su club.

No es la primera vez que Xabi Alonso decide sobre Moisés Caicedo, y es que para el DT español el ‘tricolor’ es uno de los siete jugadores intransferibles. Aunque sondeos no le faltan de otros gigantes de Europa.

Además del deseo del entrenador de contar con el ecuatoriano, Moisés Caicedo está blindado por el Chelsea con un contrato firmado y recientemente renovado hasta el 2036.

Muchos señalan la gran cantidad de partidos que tuvo Caicedo con el Chelsea en la temporada regular como uno de los motivos de su irregular rendimiento en el Mundial.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En toda la temporada con Chelsea, y entre todas las competencias, Moisés Caicedo ha jugado un total de 50 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 1 asistencia. Recibió también 16 tarjetas amarillas que le hicieron perderse partidos y una roja directa.

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