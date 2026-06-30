La Selección de Ecuador se despide del Mundial 2026 y con esto, varios jugadores decidieron irse de la 'Tri' tras la eliminación.

La Selección de Ecuador se despidió del Mundial 2026 tras una derrota contra México, así no solo se acaba el sueño de la ‘Tri’ en la Copa del Mundo, si no que también habrá despedidas definitivas de referentes. Sebastián Beccacece no es el único nombre que no estará más en la ‘Tri’.

El Mundial 2026 marcó el retiro de Enner Valencia y Hernán Galíndez de la Selección de Ecuador. El delantero y el arquero habían confirmado que esta era la última Copa del Mundo para ambos.

Enner Valencia se va de Ecuador tras haber jugado tres Mundiales, siendo el máximo anotador de la Selección, mientras que Galíndez se naturalizó y jugó el Mundial 2022 y 2026.

El reemplazo natural de Enner Valencia sale entre Kevin Rodríguez, Jeremy Arevalo, Jordy Caicedo y Leonardo Campana, mientras que el primer cambio de Galíndez es Gonzalo Valle.

Enner Valencia se va de la Selección de Ecuador y los Mundiales con 6 tantos, tres en Brasil 2014 y otros tres en Qatar 2022. No ha podido marcar en este torneo y ha sido blanco de críticas.

Enner Valencia Mundial 2014

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Hernán Galíndez Mundial 2022

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.