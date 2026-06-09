¿Natural, híbrido o sintético? así será el césped donde jugará la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia disputará todos sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 sobre modernas superficies híbridas.

La Selección Colombia ya comienza a ultimar detalles para su participación en el Mundial 2026 y uno de los aspectos que marcará su paso por la fase de grupos será el tipo de césped que encontrará en cada uno de sus partidos.

La Tricolor disputará dos encuentros en México y uno en Estados Unidos, con una misma particularidad: los tres partidos se desarrollarán sobre modernas superficies híbridas, una tendencia que se ha consolidado en los principales estadios del planeta.

El estreno del equipo de Néstor Lorenzo será ante Uzbekistán en el histórico Estadio Azteca. El recinto mexicano fue reinaugurado hace pocos meses tras una profunda remodelación que incluyó la instalación de un césped híbrido compuesto mayoritariamente por pasto natural, reforzado con fibras sintéticas para mejorar su resistencia, durabilidad y uniformidad durante el juego.

La Selección Colombia debutará en el Estadio Azteca ante Uzbekistán (Getty Images).

Posteriormente, Colombia enfrentará a RD Congo en el Estadio Akron, escenario que también modernizó recientemente su superficie de juego. Según reportó el sitio “Chivas Pasión”, el recinto adoptó igualmente un sistema híbrido con el objetivo de garantizar mejores condiciones para la Copa del Mundo.

La fase de grupos concluirá frente a Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, estadio que en las últimas semanas completó la instalación de un césped híbrido similar al utilizado en otros escenarios mundialistas.

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De esta manera, la selección cafetera jugará sus tres partidos de la primera ronda sobre superficies especialmente diseñadas para soportar la exigencia de un torneo de máxima intensidad.