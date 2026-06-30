Predicción Mundial 2026: el resultado exacto de Costa de Marfil vs. Noruega, según la IA

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y el oráculo predictivo de la IA ya lanzó su pronóstico.

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan este martes con uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada: Costa de Marfil frente a Noruega. Africanos y europeos buscarán un lugar en los octavos de final en un duelo que promete intensidad de principio a fin y que tendrá como escenario el imponente AT&T Stadium de Arlington, Dallas.

Noruega accedió a la fase de eliminación directa tras finalizar en el segundo lugar del Grupo I con cuatro puntos, mientras que Costa de Marfil selló su clasificación como escolta del Grupo E con una campaña más convincente, al sumar seis unidades en la fase de grupos.

El choque entre figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard, por el lado noruego, y Amad Diallo junto a Yan Diomande, en el conjunto marfileño, asoma como uno de los duelos más llamativos de esta ronda de eliminación directa, donde el ganador se medirá ante Brasil en octavos de final.

Un duelo que sin duda asoma como equilibrado, y es por esa razón que en Bolavip le preguntamos al oráculo de la Inteligencia Artificial que pronosticara el resultado exacto del choque entre ambas selecciones. La predicción fue tajante: “Me la juego por completo con este resultado exacto: Costa de Marfil 1 – 2 Noruega”.

Las razones de la IA para el triunfo de Noruega

El factor Haaland descansado: Noruega se dio el lujo de rotar piezas en el último partido del grupo pensando exclusivamente en esta llave. Un Erling Haaland al 100% de sus capacidades físicas es una pesadilla para cualquier zaga, y la defensa marfileña, aunque atlética, suele dejar espacios cuando se vuelca al ataque.

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Martin Ødegaard manejando los hilos: Costa de Marfil propone partidos de mucha intensidad y choque en la mitad de la cancha. La claridad técnica y la pausa que aporta Ødegaard serán la clave para saltar esa presión africana y asistir con balones limpios a sus atacantes en el último tercio.

Eficacia en las áreas: “Los Elefantes” tienen un juego espectacular, pero a veces pecan de inconsistencia a la hora de definir o sufren despistes en el juego aéreo defensivo. Noruega, con su pragmatismo europeo, castigará la mínima ventaja que le concedan y sabrá replegarse para aguantar la embestida marfileña en los minutos finales.

A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Noruega

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 11:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 13:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas.

España: 19:00 horas.