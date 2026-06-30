Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan este martes con el electrizante enfrentamiento entre africanos y europeos.

La emoción de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continuará este martes con el electrizante choque entre Costa de Marfil y Noruega, dos selecciones que llegan con argumentos de sobra para soñar con un lugar entre las 16 mejores de la cita planetaria. El encuentro se disputará en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Dallas.

Los ‘Vikingos’ avanzaron a la fase de eliminación directa tras finalizar segundos del Grupo I con cuatro puntos, mientras que ‘Los Elefantes’ también ocuparon el segundo lugar en el Grupo E, pero con una campaña más sólida de seis unidades que le permitió clasificar con tranquilidad.

El ganador de esta llave tendrá un desafío aún mayor en los octavos de final, donde se medirá con Brasil, una de los grandes candidatos al título. Por ello, el cara a cara de figuras como Erling Haaland y Martin Odegaard ante Amad Diallo y Yan Diomande, promete ser uno de los más atractivos en la ronda de los 32 mejores.

Amad Diallo y Erling Haaland, cara a cara por los 16avos de final del Mundial 2026 (Getty Images).

A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Noruega

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 11:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 13:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas.

España: 19:00 horas.

Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Noruega: TV y streaming

México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.

ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026. Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: América TV, América TVGO DSports, DGO y Paramount+.

América TV, América TVGO DSports, DGO y Paramount+. Paraguay: Unicanal, GEN y El Trece

Unicanal, GEN y El Trece España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.

DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.