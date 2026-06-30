¿Dónde y en qué estadio se juega Costa de Marfil vs. Noruega por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en uno de los estadios más imponentes de EE.UU.

El Mundial 2026 vivirá este martes otro duelo de alto voltaje en los dieciseisavos de final con el enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega. Dos selecciones que superaron con autoridad la fase de grupos medirán fuerzas con el objetivo de seguir avanzando en la lucha por el título.

Los ‘Vikingos’ lograron su clasificación tras ocupar el segundo lugar del Grupo I con cuatro puntos, mientras que los ‘Elefantes’ firmaron una mejor campaña al finalizar escoltas del Grupo E con seis unidades, consolidándose como uno de los equipos africanos de mejor rendimiento en la primera fase.

El premio para el vencedor será un lugar en los octavos de final, donde ya espera Brasil. Además del atractivo colectivo, el compromiso reunirá a varias de las principales figuras del torneo, con Erling Haaland y Martin Ødegaard comandando a Noruega, mientras que Amad Diallo y Yan Diomande liderarán el ataque de una Costa de Marfil que sueña con seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

Dallas, será la sede del choque entre Costa de Marfil y Noruega (Photo by Molly Darlington/Getty Images).

En qué estadio juegan Costa de Marfil vs. Noruega

El AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, será el escenario del duelo entre Costa de Marfil y Noruega por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Inaugurado en 2009, el moderno recinto es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL y cuenta con una capacidad para cerca de 80 mil espectadores, siendo uno de los estadios más imponentes de Estados Unidos.

Además de albergar importantes eventos deportivos y espectáculos internacionales, el AT&T Stadium ha sido sede de partidos de la Copa Oro de la Concacaf y recibió encuentros de la Copa América 2024. Su infraestructura de primer nivel y su gigantesca pantalla central lo convierten en uno de los recintos más emblemáticos del fútbol y del deporte estadounidense.

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A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Noruega