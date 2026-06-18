Estrella del Mundial 2026 publica desgarradora carta a su hermana fallecida: “Desde que moriste, estoy vacío”

“¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con un lapiz negro?", escribió Yan Diomande a su hermana Roxane.

La figura de Costa de Marfil en el Mundial 2026, Yan Diomande, conmovió al planeta entero tras publicar una desgarradora carta dedicada a su hermana Roxane, fallecida cuando ambos eran adolescentes. El texto, titulado “Querida Roxane” y publicado en “The Players Tribune”, revela la dura historia personal del atacante marfileño.

En la emotiva carta, Diomandé recuerda una infancia marcada por la humildad, pero también por la felicidad compartida junto a su hermana. “¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con un lapiz negro? No sabíamos si éramos ricos o pobres. Solo conocíamos la felicidad”, escribió el futbolista.

Yan Diomande publicó una profunda carta a su fallecida hermana de 15 años (Getty Images).

El delantero también relató los innumerables rechazos que sufrió durante su adolescencia. Pasó pruebas en clubes como Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos y Crystal Palace, pero ninguna oportunidad se concretó. “Ni siquiera los equipos B de la MLS me querían. Mi visa había expirado. Mi sueño se había acabado. Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos. Fuiste tú quien nunca dejó de creer”, confesó.

Sin embargo, el momento más doloroso de la carta llega al recordar la muerte de Roxane. “Unas semanas después, fiché por el Leganés y derramamos lágrimas diferentes. Eso fue cuando todavía tenía emociones. Ahora no siento nada. Es como si ya no fuera humano. Desde que moriste, estoy vacío”, escribió el marfileño.

La muerte de Roxanne

En la carta Diomandé relató cómo se enteró de la muerte de su hermana por una llamada: “Ni siquiera creo que derramé una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Simplemente estaba en estado de shock. Fue unas semanas después de mi debut con el Leganés. ¿Quién debuta con 18 años contra el Real Madrid? Fue una locura. Un sueño hecho realidad. Y entonces se convirtió en una pesadilla. Alguien me llamaba constantemente desde mi ciudad natal. Estaba molesto. No entendía por qué seguían llamándome. Lo recogí, y ni siquiera lo suavizaron. Ya sabes cómo es en casa. Sin emociones. Simplemente… Tu hermana se ha ido. ¿Qué? Ella murió. ¿De qué estás hablando? Alguien le puso algo en la bebida en una fiesta y nunca despertó. Ha fallecido. Tenías 15 años. 15”, confesó.

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“Escribí esto porque no puedo hablar de ello. Escribí esto porque quiero que sepas que me aseguraré de que tu recuerdo perdure. Me aseguraré de que todo el mundo conozca tu nombre. El mundo entero. Todo lo que hago en un campo de fútbol, es por ti”, cerró la estrella de 19 años.

En síntesis…

Homenaje viral: Yan Diomandé, la joven estrella marfileña, conmovió al mundo al publicar una carta en The Players’ Tribune dedicada a su hermana Roxane, fallecida a los 15 años.

Yan Diomandé, la joven estrella marfileña, conmovió al mundo al publicar una carta en The Players’ Tribune dedicada a su hermana Roxane, fallecida a los 15 años. Pasado de rechazos: El atacante relató su infancia humilde y cómo superó múltiples rechazos en Europa y la MLS antes de lograr debutar profesionalmente en el Leganés.

El atacante relató su infancia humilde y cómo superó múltiples rechazos en Europa y la MLS antes de lograr debutar profesionalmente en el Leganés. Trágico motivo: Reveló que su hermana murió envenenada en una fiesta semanas después de su debut, y afirmó que juega este Mundial únicamente para mantener viva su memoria.