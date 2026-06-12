Achraf Hakimi se refirió a Brasil a pocas horas de debutar en el Mundial 2026. Consciente del gran partido que se viene en el MetLife Stadium, el defensor evidenció de todo menos miedo.

Se viene uno de los partidos más esperados de la primera fecha del Mundial 2026. Brasil y Marruecos se verán las caras en un escenario que claramente genera muchísimo interés desde la previa, así que los protagonistas ya mostraron sus distintos puntos de vista. En esta oportunidad fue Achraf Hakimi quien habló en conferencia de prensa y señaló cómo se encuentra la interna del equipo.

Fuente: Getty Images.

Sabiendo que el favorito siempre es Brasil, en estos momentos más por historia mundialista que por presente, Achraf Hakimi fue muy claro y contundente sobre las pretensiones que tiene Marruecos de empezar a hacer historia en este Mundial 2026, tal y como lo hicieron hace 4 años en Qatar siendo uno de los semifinalistas del torneo. Es más, se animó a dejar una especie de advertencia.

“Creo que el rival al que nos enfrentamos mañana es un equipo de calidad. Nosotros también tenemos calidad. Nos llaman los brasileños de África. Estamos listos para lograr algo grande con la confianza y el apoyo de todos los marroquíes. Jugaremos bien y comenzaremos bien el partido de mañana”; declaró Achraf Hakimi el día de hoy en conferencia de prensa.

"EN ÁFRICA A NOSOTROS NOS LLAMAN LOS BRASILEÑOS AFRICANOS"



😱 La conferencia de prensa VIRAL de Hakimi en la previa del partidazo de este sábado ante Brasil



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En cuanto al favoritismo por el buen pasado reciente mostrado, el capitán de Marruecos no se mostró de acuerdo. “Creo que en un partido como este, y en un torneo como el Mundial, no hay favoritos. Conocemos las cualidades de Brasil, pero también las de Marruecos. Será un partido muy igualado que puede decantarse para cualquier lado por pequeños detalles, especialmente en cuanto a la efectividad. No creo que haya un favorito en una Copa del Mundo”.

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La mala noticia en Brasil que se celebra en Marruecos

Además de la enorme confianza de Marruecos en las herramientas con las que cuenta para competir de igual a igual ante cualquier rival en el Mundial 2026, de cara al debut frente a Brasil acaban de recibir una noticia que les cae perfecto en las intenciones de lograr el triunfo. Resulta que Neymar Jr. no estará presente en el partido al todavía no encontrarse al 100% en el aspecto físico.

Recordemos que el astro brasileño se mantuvo lesionado durante las últimas semanas y realizando trabajos diferenciados. Fue Carlo Ancelotti quien confirmó esta mala noticia para el pentacampeón del mundo y que a la vez podría ser aprovechada al máximo por un Marruecos que pretende dar un golpe de autoridad cuando jueguen el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium.

"CUANDO LLAMAMOS A NEYMAR NO FUE SÓLO POR SUS CUALIDADES TÉCNICAS, SI NO POR SU EXPERIENCIA" ✨🇧🇷



⏩ Carlo Ancelotti sobre la importancia del crack de Brasil en la delegación.



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