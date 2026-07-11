Lionel Scaloni, DT de Argentina, revela como la FIFA afectó a la Selección de Colombia en el Mundial 2026

El DT de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, comentó por qué Colombia se quedó fuera del Mundial 2026.

Lionel Scaloni sorprendió a todos en rueda de prensa previo al partido contra Suiza por los cuartos del Mundial 2026 y reveló el motivo por el cual la Selección Colombia se quedó eliminada. El entrenador argentino puso sobre la mesa un tema muy importante.

El campeón del mundo comentó que los viajes y los largos trayectos que terminó haciendo la Selección Colombia sí lo afectaron. El equipo de Néstor Lorenzo fue el único en la Copa del Mundo en viajar y jugar en las 3 sedes, ya que disputó partidos en México, Estados Unidos y Canadá.

“Los cambios de horarios, ir a Miami, Colombia ha sufrido eso. A lo mejor cuando uno sale a la cancha dicen eso no cuenta, pero claro que cuenta. Te pasaste viajando, el cansancio es mental. En el final del Mundial los partidos deberían ser más separados”, comentó Scaloni.

La Selección Colombia llegó muy sobre lo físico a jugar contra una Selección de Suiza que no se había movido de Canadá para jugar los últimos partidos. Es más, el equipo europeo apenas se movilizó ahora para jugar contra Argentina en los 4tos del Mundial.

Argentina también es un equipo que ha viajado importantes distancias en este Mundial, no obstante, los campeones del mundo llegaron hasta los 4tos de final tirando de épica en las llaves. Primero venció a Cabo Verde en tiempos extras en los 16avos, y luego tuvo que remontar contra Egipto en los 8vos.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

Tras el duro golpe de la eliminación, la Selección Colombia volverá a jugar en el mes de septiembre. Aún no hay rivales confirmados para estos encuentros, pero aquí comenzaría un nuevo ciclo para el equipo nacional.

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