El Real Madrid estaría en este partido en la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 para ver a un jugador.

Los jugadores de la Selección de Ecuador vienen llamando la atención de varios equipos y ahora se informó que ojeadores de Real Madrid irán a su partido contra Alemania. Sin embargo, no sería un futbolista de Ecuador el observado, sino uno rival.

Según la información revelada por Mr.OFFSIDER; el jugador que Real Madrid iría a ver en el partido sería Félix Nmecha que viene siendo una grata sorpresa en la Copa del Mundo. El volante alemán gusta a José Mourinho que estaría interesado en su fichaje.

No obstante, no sería la primera vez que unos ojeadores van por un jugador y terminan fichando a otro. Casos en el fútbol, como estos, sobran. Además, varios jugadores ecuatorianos han sido relacionados con el equipo merengue en estas semanas.

Uno de los jugadores ecuatorianos que más ha sonado para Real Madrid en estas últimas semanas es Piero Hincapié. El ecuatoriano gustaba por su polifuncionalidad como central y lateral por la izquierda, por lo cual, podría entrar en planes del club para después del Mundial.

Félix Nmecha destacó con Alemania en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Ya se ha reportado que varios grandes equipos de Europa mandaron a ojeadores a ver a jugadores ecuatorianos en este Mundial. Se espera que varios futbolistas acaben cambiando de equipo para la siguiente temporada. Uno de los más buscados también es Joel Ordóñez.

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¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador contra Alemania?

La Selección de Ecuador enfrentará a Alemania el jueves, 25 de junio de 2026. En este encuentro. Este partido también será clave para un Ecuador que posiblemente se esté jugando su lugar en el Mundial, por lo cual, varios jugadores podrían brillar.

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