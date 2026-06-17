Un solo jugador de Ecuador es más caro que todo el equipo de Curazao en el Mundial 2026

Solo un jugador de Ecuador ya cuesta más que todo el equipo de la Selección de Curazao para el Mundial 2026.

La Selección de Curazao está debutando en este Mundial 2026 y es uno de los equipos más “baratos” del torneo. Al punto de que un solo jugador de la Selección de Ecuador es más caro que todo el plantel de los 26 convocados del equipo rival.

De acuerdo a la información de Transfermarkt, la Selección de Curazao tiene un valor de mercado de 25.78 millones de euros. Un precio que se comprende de los 26 jugadores convocados por el equipo nacional, donde el jugador más caro es Amando Obispo del PSV, que tiene un valor de 4 millones.

El jugador de Ecuador que es más caro que la Selección de Curazao

El jugador de Ecuador que triplica el valor de mercado de Curazao es Moisés Caicedo. El volante de Chelsea tiene un valor de mercado 100 millones de euros. Además, aparte del jugador ecuatoriano otros futbolistas también son más caros que todo el conjunto rival como William Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez.

El valor de mercado de Curazao. (Captura de pantalla)

La Selección de Ecuador ahora mismo tiene un valor de mercado de 368.70 millones en el mercado. Jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, William Pacho y Joel Ordóñez aportan con más de 200 millones al valor de ‘La Tri’ en este Mundial.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador contra Curazao?

La Selección de Ecuador jugará contra Curazao el domingo, 20 de junio de 2026. El partido comenzará desde las 19H00 y se podrá ver por los siguientes canales:

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DGO y DSports

Disney+ Premium

Paramount+

Teleamazonas

La tabla de posiciones del grupo de Ecuador

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador en el Mundial 2026:

País PJ V E D GF GC DG Pts Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

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En síntesis:

La selección de Curazao tiene un valor de mercado de 25.78 millones de euros.

tiene un valor de mercado de 25.78 millones de euros. Moisés Caicedo tiene un valor de 100 millones de euros y supera al rival.

tiene un valor de 100 millones de euros y supera al rival. La Selección de Ecuador jugará contra Curazao el próximo domingo 20 de junio de 2026.