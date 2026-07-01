Partidos de mañana en el Mundial 2026: quién juega este jueves 2 de julio, horario y en qué estadio

Se juega una nueva jornada de los 16avos de final, con la presentación de la siempre candidata España y de Cristiano Ronaldo. La programación.

Los 16avosde final del Mundial 2026 comienzan a llegar a su fin y este jueves 2 de julio habrá tres partidos de alto vuelo para continuar dándole forma a las llaves de octavos.

En primer turno, Los Angeles será testigo de la presentación de la Selección de España,una de las grandes candidatas al título, que saca a relucir su chapa frente a Austria, que viene de mostrar cosas interesante en el grupo que lideró Argentina.

Más tarde será el turno de Cristiano Ronaldo, que con su Portugal enfrenta a la siempre protagonista Croacia en Toronto.

Finalmente, en el también suelo canadiense de Vancouver, Suiza y Argelia protagonizarán uno de los duelos con pronóstico más cerrados de todos los de 16avos. Un partido entre dos selecciones con estilos diferentes en el que todo puede pasar.

PARTIDOS DEL JUEVES 2 DE JULIO

Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16avos de final

España vs. Austria

Estadio: Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, California.

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, California. Horarios: 13:00 hs: México (CDMX) y Centroamérica. 14:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. 15:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico. 16:00 hs: Argentina, Uruguay y Brasil. 21:00 hs: España (Península).



Portugal vs. Croacia

Estadio: Toronto Stadium (BMO Field), Toronto, Canadá.

Toronto Stadium (BMO Field), Toronto, Canadá. Horarios: 17:00 hs: México (CDMX) y Centroamérica. 18:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. 19:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico. 20:00 hs: Argentina, Uruguay y Brasil. 01:00 hs (viernes 3): España (Península).



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Suiza vs. Argelia

Estadio: BC Place Vancouver, Vancouver, Canadá.

BC Place Vancouver, Vancouver, Canadá. Horarios: 21:00 hs: México (CDMX) y Centroamérica. 22:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. 23:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico. 00:00 hs (viernes 3): Argentina, Uruguay y Brasil. 05:00 hs (viernes 3): España (Península).



Así están las llaves del Mundial 2026