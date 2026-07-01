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Mundial 2026

Partidos de mañana en el Mundial 2026: quién juega este jueves 2 de julio, horario y en qué estadio

Se juega una nueva jornada de los 16avos de final, con la presentación de la siempre candidata España y de Cristiano Ronaldo. La programación.

España quiere ratificar su etiqueta de candidata.
© GettyEspaña quiere ratificar su etiqueta de candidata.

Los 16avosde final del Mundial 2026 comienzan a llegar a su fin y este jueves 2 de julio habrá tres partidos de alto vuelo para continuar dándole forma a las llaves de octavos.

En primer turno, Los Angeles será testigo de la presentación de la Selección de España,una de las grandes candidatas al título, que saca a relucir su chapa frente a Austria, que viene de mostrar cosas interesante en el grupo que lideró Argentina.

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Más tarde será el turno de Cristiano Ronaldo, que con su Portugal enfrenta a la siempre protagonista Croacia en Toronto.

Finalmente, en el también suelo canadiense de Vancouver, Suiza y Argelia protagonizarán uno de los duelos con pronóstico más cerrados de todos los de 16avos. Un partido entre dos selecciones con estilos diferentes en el que todo puede pasar.

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PARTIDOS DEL JUEVES 2 DE JULIO

Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16avos de final

España vs. Austria

  • Estadio: Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, California.
  • Horarios:
    • 13:00 hs: México (CDMX) y Centroamérica.
    • 14:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.
    • 15:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico.
    • 16:00 hs: Argentina, Uruguay y Brasil.
    • 21:00 hs: España (Península).

Portugal vs. Croacia

  • Estadio: Toronto Stadium (BMO Field), Toronto, Canadá.
  • Horarios:
    • 17:00 hs: México (CDMX) y Centroamérica.
    • 18:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.
    • 19:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico.
    • 20:00 hs: Argentina, Uruguay y Brasil.
    • 01:00 hs (viernes 3): España (Península).

Suiza vs. Argelia

  • Estadio: BC Place Vancouver, Vancouver, Canadá.
  • Horarios:
    • 21:00 hs: México (CDMX) y Centroamérica.
    • 22:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.
    • 23:00 hs: Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico.
    • 00:00 hs (viernes 3): Argentina, Uruguay y Brasil.
    • 05:00 hs (viernes 3): España (Península).

Así están las llaves del Mundial 2026

Pablo Rodríguez Denis
Pablo Rodríguez Denis
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