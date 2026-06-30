El capitán de Alemania explotó tras ser eliminado en el Mundial 2026 y ahora le puso este apodo a Ecuador y Paraguay.

La Selección de Alemania volvió a protagonizar una estrepitosa caída en el Mundial 2026, después de perder en los penales contra Paraguay. De ahí que, toda la delegación del equipo haya estado muy molesta al final, entre ellos Joshua Kimmich.

El capitán de Alemania atendió a la prensa después de que su selección se fuera eliminada en los 16avos del Mundial 2026. El jugador se mostró muy crítico con sus compañeros y con él mismo tras perder contra Ecuador y caer contra Paraguay.

“Se siente terrible la eliminación. Nos costó muchísimo los partidos contra equipos que ni siquiera son clase mundial. Es un hecho, nos merecíamos ser eliminados”, afirmó Kimmich con un claro menosprecio a los equipos con los que jugó Alemania.

Ya a esta llave de 16avos del Mundial 2026, Alemania llegó muy complicada, el equipo germano había perdido contra Ecuador en el último partido de su grupo y eso afectó. Aunque contra Paraguay fue mejor equipo, acabó eliminado en la tanda de penales.

Kimmich se fue eliminado con Alemania. (Foto: GettyImages)

Alemania había llegado como una favorita a pelear en este Mundial 2026, pero solo fue ante Curazao donde se pudo ver superior. Le ganó sufriendo a Costa de Marfil, con Ecuador perdió y contra la Selección de Paraguay empató y perdió en los penales.

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Las últimas 3 eliminaciones de Alemania en el Mundial 2026

Desde que fue campeona en 2014, los problemas para Alemania en la Copa del Mundo no se han detenido. El equipo ‘Teutón’ lleva este horrible récord en el Mundial 2026:

Mundial 2018 : eliminada en grupos

: eliminada en grupos Mundial 2022 : eliminada en grupos

: eliminada en grupos Mundial 2026: eliminada en 16avos

Encuesta¿Ecuador y Paraguay no son de clase Mundial? ¿Ecuador y Paraguay no son de clase Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

El capitán Joshua Kimmich criticó duramente el desempeño de Alemania tras consumarse su eliminación mundialista.

criticó duramente el desempeño de Alemania tras consumarse su eliminación mundialista. Alemania quedó fuera del Mundial 2026 en los 16avos de final al perder por penales.

quedó fuera del Mundial 2026 en los 16avos de final al perder por penales. El combinado europeo cayó en la tanda definitoria frente a la Selección de Paraguay.