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Partidos de mañana, domingo 21 de junio, en el Mundial 2026: horario y por dónde ver EN VIVO

Será una jornada con disputas en los grupos G y H, los cuatro encuentros de la primera fecha terminaron empatados.

Día clave para que Uruguay y España puedan encaminar su clasificación a la próxima fase.
© GettyDía clave para que Uruguay y España puedan encaminar su clasificación a la próxima fase.

La cartelera del Mundial 2026 contempla una serie de cuatro compromisos para este domingo 21 de junio, con una gran particularidad: todos los protagonistas empataron en sus debuts. Tanto el Grupo G como el Grupo H tiene a sus cuatro selecciones con un punto, por lo cual serán muy importante los resultados de esta jornada.

Lo mismo había ocurrido en el Grupo B, donde Canadá y Suiza se despegaron de Bosnia y Qatar gracias a sus triunfos en la segunda fecha, algo que se repetirá con los que consigan ganar en los encuentros de este domingo.

Partidos del domingo 21 de junio: transmisión de TV y horarios

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

España vs. Arabia Saudita (Grupo H)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

  • Argentina: 13:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 18:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play, La 1
  • Estados Unidos: 08:00 (PT) / 10:00 (CT) / 11:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Bélgica vs. Irán (Grupo G)

Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos

  • Argentina: 19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (lunes 22) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)

Estadio BC Place (Vancouver), Canadá

  • Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 19:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 03:00 (lunes 22) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Posiciones Grupo G

Grupo G
Pos. ▴▾ PTS ▴▾ J V ▴▾ D ▴▾ E ▴▾ DG ▴▾
1 🇳🇿 Nueva Zelanda 1 1 0 0 1 0
2 🇮🇷 Irán 1 1 0 0 1 0
3 🇧🇪 Bélgica 1 1 0 0 1 0
4 🇪🇬 Egipto 1 1 0 0 1 0

Posiciones Grupo H

Grupo H
Pos. ▴▾ PTS ▴▾ J V ▴▾ D ▴▾ E ▴▾ DG ▴▾
1 🇺🇾 Uruguay 1 1 0 0 1 0
2 🇸🇦 Arabia Saudita 1 1 0 0 1 0
3 🇪🇸 España 1 1 0 0 1 0
4 🇨🇻 Cabo Verde 1 1 0 0 1 0

Todas las tablas de posiciones del Mundial

Federico del Rio
Federico del Rio
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