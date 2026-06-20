Partidos de mañana, domingo 21 de junio, en el Mundial 2026: horario y por dónde ver EN VIVO

La cartelera del Mundial 2026 contempla una serie de cuatro compromisos para este domingo 21 de junio, con una gran particularidad: todos los protagonistas empataron en sus debuts. Tanto el Grupo G como el Grupo H tiene a sus cuatro selecciones con un punto, por lo cual serán muy importante los resultados de esta jornada.
Lo mismo había ocurrido en el Grupo B, donde Canadá y Suiza se despegaron de Bosnia y Qatar gracias a sus triunfos en la segunda fecha, algo que se repetirá con los que consigan ganar en los encuentros de este domingo.
Partidos del domingo 21 de junio: transmisión de TV y horarios
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
España vs. Arabia Saudita (Grupo H)
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos
- Argentina: 13:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 18:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play, La 1
- Estados Unidos: 08:00 (PT) / 10:00 (CT) / 11:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Bélgica vs. Irán (Grupo G)
Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)
Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (lunes 22) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (lunes 22) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock