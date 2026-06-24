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Partidos de mañana, jueves 25 de junio, en el Mundial 2026: horario y dónde ver EN VIVO

Este jueves se definen las posiciones de los Grupos D, E y F. Nueva jornada con seis encuentros y mucha emoción.

Ecuador necesita quebrar el invicto alemán para poder seguir en el Mundial.
© GettyEcuador necesita quebrar el invicto alemán para poder seguir en el Mundial.

Tras la definición de este miércoles 24 de los Grupos A, B y C, la del jueves 25 será otra de mucho fútbol y nuevamente con seis encuentros que se disputarán en tres franjas horarias. Para evitar especulaciones la última fecha de cada zona se juega en simultáneo y mañana será el turno de los Grupos D, E y F del Mundial 2026.

Con Estados Unidos y Alemania ya clasificacados a los 16avos de final, en los Grupos D y E todas las selecciones tienen chances de ganarse un lugar, excepto Turquía, ya eliminada. Mientras que en el Grupo F, todavía nadie se aseguró la clasificación: sólo está confirmado que Túnez ya quedó fuera del Mundial.

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Partidos del jueves 25 de junio: horarios y transmisiones oficiales

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

  • Argentina: 17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 14:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Ecuador vs. Alemania (Grupo E)

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos

  • Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ (PARTIDO LOCAL)
  • Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Japón vs. Suecia (Grupo F)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

  • Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 17:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

  • Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 17:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)

Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos

  • Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN
  • Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Paraguay vs. Australia (Grupo D)

Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos

  • Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 20:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 15:00 (PT) / 18:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Posiciones Grupo D

Pos Grupo D Pts PJ G E P GF GC DG
1 🇺🇸 Estados Unidos 6 2 2 0 0 6 1 5
2 🇦🇺 Australia 3 2 1 0 1 2 2 0
3 🇵🇾 Paraguay 3 2 1 0 1 2 4 -2
4 🇹🇷 Turquía 0 2 0 0 2 0 3 -3

Posiciones Grupo E

Pos Grupo E Pts PJ G E P GF GC DG
1 🇩🇪 Alemania 6 2 2 0 0 9 2 7
2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 2 1 0 1 2 2 0
3 🇪🇨 Ecuador 1 2 0 1 1 0 1 -1
4 🇨🇼 Curazao 1 2 0 1 1 1 7 -6

Posiciones Grupo F

Pos Grupo F Pts PJ G E P GF GC DG
1 🇳🇱 Países Bajos 4 2 1 1 0 7 3 4
2 🇯🇵 Japón 4 2 1 1 0 6 2 4
3 🇸🇪 Suecia 3 2 1 0 1 6 6 0
4 🇹🇳 Túnez 0 2 0 0 2 1 9 -8
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