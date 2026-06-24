Partidos de mañana, jueves 25 de junio, en el Mundial 2026: horario y dónde ver EN VIVO

Este jueves se definen las posiciones de los Grupos D, E y F. Nueva jornada con seis encuentros y mucha emoción.

Tras la definición de este miércoles 24 de los Grupos A, B y C, la del jueves 25 será otra de mucho fútbol y nuevamente con seis encuentros que se disputarán en tres franjas horarias. Para evitar especulaciones la última fecha de cada zona se juega en simultáneo y mañana será el turno de los Grupos D, E y F del Mundial 2026.

Con Estados Unidos y Alemania ya clasificacados a los 16avos de final, en los Grupos D y E todas las selecciones tienen chances de ganarse un lugar, excepto Turquía, ya eliminada. Mientras que en el Grupo F, todavía nadie se aseguró la clasificación: sólo está confirmado que Túnez ya quedó fuera del Mundial.

Partidos del jueves 25 de junio: horarios y transmisiones oficiales

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

Argentina: 17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 14:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7

14:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7 Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play

22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Ecuador vs. Alemania (Grupo E)

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos

Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+

17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+ Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1

14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1 Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ (PARTIDO LOCAL)

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ (PARTIDO LOCAL) Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play

22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Japón vs. Suecia (Grupo F)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 17:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1

17:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1 Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+

01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 17:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7

17:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7 Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+

01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

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Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)

Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos

Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN

20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+

04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Paraguay vs. Australia (Grupo D)

Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos

Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 20:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7

20:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7 Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+

04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 15:00 (PT) / 18:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Posiciones Grupo D

Pos Grupo D Pts PJ G E P GF GC DG 1 🇺🇸 Estados Unidos 6 2 2 0 0 6 1 5 2 🇦🇺 Australia 3 2 1 0 1 2 2 0 3 🇵🇾 Paraguay 3 2 1 0 1 2 4 -2 4 🇹🇷 Turquía 0 2 0 0 2 0 3 -3

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Posiciones Grupo E

Pos Grupo E Pts PJ G E P GF GC DG 1 🇩🇪 Alemania 6 2 2 0 0 9 2 7 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 2 1 0 1 2 2 0 3 🇪🇨 Ecuador 1 2 0 1 1 0 1 -1 4 🇨🇼 Curazao 1 2 0 1 1 1 7 -6

Posiciones Grupo F