Partidos de mañana, jueves 25 de junio, en el Mundial 2026: horario y dónde ver EN VIVO

Tras la definición de este miércoles 24 de los Grupos A, B y C, la del jueves 25 será otra de mucho fútbol y nuevamente con seis encuentros que se disputarán en tres franjas horarias. Para evitar especulaciones la última fecha de cada zona se juega en simultáneo y mañana será el turno de los Grupos D, E y F del Mundial 2026.
Con Estados Unidos y Alemania ya clasificacados a los 16avos de final, en los Grupos D y E todas las selecciones tienen chances de ganarse un lugar, excepto Turquía, ya eliminada. Mientras que en el Grupo F, todavía nadie se aseguró la clasificación: sólo está confirmado que Túnez ya quedó fuera del Mundial.
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Partidos del jueves 25 de junio: horarios y transmisiones oficiales
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Ecuador vs. Alemania (Grupo E)
Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ (PARTIDO LOCAL)
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Japón vs. Suecia (Grupo F)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)
Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos
- Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)
Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Paraguay vs. Australia (Grupo D)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 18:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Posiciones Grupo D
|Pos
|Grupo D
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|1
|🇺🇸 Estados Unidos
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|2
|🇦🇺 Australia
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|🇵🇾 Paraguay
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|4
|🇹🇷 Turquía
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
Posiciones Grupo E
|Pos
|Grupo E
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|1
|🇩🇪 Alemania
|6
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|2
|🇨🇮 Costa de Marfil
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|🇪🇨 Ecuador
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|4
|🇨🇼 Curazao
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
Posiciones Grupo F
|Pos
|Grupo F
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|1
|🇳🇱 Países Bajos
|4
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|2
|🇯🇵 Japón
|4
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|3
|🇸🇪 Suecia
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|4
|🇹🇳 Túnez
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8