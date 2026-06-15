¡Última hora! River Plate tomó una decisión final con Kendry Páez en pleno Mundial 2026

Kendry Páez llegó al Mundial 2026 como jugador de River Plate, pero desde antes del inicio de la Copa del Mundo se venía especulando con el futuro del volante ecuatoriano. Ahora en pleno torneo, ya se sabe cuál es la decisión del equipo ‘Millonario’ con el ecuatoriano.

Según pudo saber Bolavip, River Plate decidió cortar el préstamo de Kendry Páez. Por lo cual, el jugador ecuatoriano tendrá que regresar a Chelsea después del Mundial 2026 y ahí nuevamente se decidirá su futuro. Se espera un nuevo préstamo a otro equipo, como viene haciendo el club.

Con esta decisión se da por terminado el ciclo de Kendry Páez en River Plate y termina de la peor manera para el ecuatoriano. El cuerpo técnico de Coudet le bajo el pulgar y es una de las primeras salidas confirmadas, de las 17 que el presidente había anunciado hace varias semanas.

El ‘Chacho’ no lo tenía en cuenta a Kendry Páez e incluso en varios partidos ni lo convocó y en otros ya lo metía a jugar en los últimos 5 o 10 minutos. El ex Independiente del Valle tenía un contrato hasta mediados de 2027 en Argentina.

Kendry Páez se marcha de River Plate. (Foto: GettyImages)

Es un nuevo golpe en la carrera de Kendry Páez y otro más para su irregularidad en los últimos años. Chelsea decidió ficharlo, pero nunca ha jugado con los ‘Blues’, lo prestaron a Francia y tampoco rindió como se esperaba, lo mandaron a Argentina y en 6 meses vuelve a salir.

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Los números de Kendry Páez en River Plate

Con la camiseta de River Plate, en este primer semestre, Kendry Páez alcanzó a jugar 461 minutos repartidos en un total de 14 partidos, entre todas las competencias. El tricolor apenas marcó 1 gol y dio 1 asistencia.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Con Chelsea, Kendry Páez aún tiene un contrato hasta la temporada 2033. El club acostumbra a prestar a su joven talento, por lo cual, cuando vuelva después del Mundial 2026, el ecuatoriano volvería a ser cedido. Ya se especuló en enero con una cesión en Inglaterra y esto podría ser un hecho ahora que regresa.

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Datos clave:

River Plate decidió cortar el préstamo de Kendry Páez tras el Mundial 2026.

decidió cortar el préstamo de tras el Mundial 2026. El futbolista ecuatoriano disputó 14 partidos y anotó un gol con el club argentino.

y anotó un gol con el club argentino. Kendry Páez mantiene un contrato vigente con el Chelsea hasta la temporada 2033.