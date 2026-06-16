Scaloni inicia el camino a la inmortalidad: 8 partidos para conseguir un récord sin precedentes en los torneos FIFA

Empieza el camino de Argentina en la Copa del Mundo. Por primera vez desde 1990 que la Albiceleste inició el certamen como vigente campeona. Lionel Scaloni, el arquitecto en la sombra de una generación dorada, se encuentra a 8 partidos de una marca sin precedentes en la historia de este juego.

Argelia, Austria y Jordania son los primeros pasos hacia el Olimpo de las selecciones para Scaloni. Y es que en caso de vencer en la final de Nueva Jersey del próximo 19 de julio, el argentino será el primer DT de la historia en ganar un total de 5 torneos de la FIFA de manera consecutiva. Nadie ha estado cerca de ello.

Scaloni trabaja con la Selección Argentina desde el mes de septiembre de 2018. En el medio ya hay dos títulos de Copa América, una Finalissima y, claro, Qatar 2022. Todo esto perdiendo solo un partido de Mundial ante Arabia Saudita en el debut y con una generación de talentos emergentes que promete seguir trayendo alegrías al territorio Albiceleste.

“Es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia del último Mundial. No es fundamental el primer partido, más allá de que es importante. Estamos bien, estamos tranquilos, vamos a afrontar a un buen equipo que tiene grandes jugadores. Pero estamos bien, confiados y llegamos en un buen momento”, analizaba el DT en la rueda de prensa oficial previa a medir fuerzas con Argelia en Estados Unidos.

Scaloni puede ser el primer DT en ganar cinco torneos de FIFA seguidos: GETTY

Scaloni va por algo que no pudieron hacer los mejores Brasil, Alemania o Italia de la historia. Ocho partidos separan a su DT de un lugar en el mundo de los torneos FIFA que no tiene precedentes bajo ningún contexto. En caso de repetir título, además, Argentina será el tercer bicampeón en la historia de la Copa del Mundo tras la Azzurra y la Verdeamarela. El reto y su premio, igual de grande.

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El once de Argentina contra Argelia

Para Scaloni cada punto cuenta. Se espera que Argentina ponga lo mejor que tiene a mano de cara al inicio del Mundial para la vigente campeona. Si nada se tuerce, se espera por un equipo conformado por Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Leo Messi, Giuliano Simeone y Julián Alvarez de arranque de acuerdo con los últimos reportes tácticos.

“Argelia es un rival similar a Marruecos. Lo que pasó en Brasil-Marruecos puede ser un buen ejemplo. No hay que confiarse. Ya hemos visto lo de España: no hay rival fácil. A nivel de selecciones es así. Todas han hecho méritos para estar aquí”, analizaba el argentino en su comparecencia ante los medios de comunicación a la espera de su debut en una Copa del Mundo donde varias potencias ya han sufrido en su debut.

Datos claves

Lionel Scaloni sumaría un récord de cinco títulos de la FIFA consecutivos si gana el Mundial.

sumaría un récord de cinco títulos de la FIFA consecutivos si gana el Mundial. La Selección Argentina iniciará el torneo disputando su primer partido frente al conjunto de Argelia.

iniciará el torneo disputando su primer partido frente al conjunto de Argelia. La final del Mundial se disputará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.