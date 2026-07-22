En España felicitan a Scaloni por no avalar las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026

Lionel Scaloni tiene ahora mismo a Argentina en vilo. Sus declaraciones en la rueda de prensa posterior a la final de la Copa del Mundo abren la puerta a un fin de ciclo en la selección Albiceleste. Mientras tanto y en España, festejan sus palabras alrededor de todas las teorías conspirativas que han inundado medios y redes sociales en las últimas horas.

Desde la terminación de la Copa del Mundo se habla de escenarios de manos oscuras. Diferentes periodistas y cuentas en redes sociales aseguran que la selección de Argentina se habría visto prácticamente obligada a regalar la final frente a España. Han aparecido en todas estas conspiraciones palabras alrededor del FBI de los Estados Unidos de Norteamérica y hasta cuestiones relacionadas con la famosa bandera de Malvinas contra Inglaterra. Scaloni, de momento, no avala nada.

“¿Fue injusto el arbitraje de la final?… No, perdimos porque ellos fueron mejores, chicos. Hay que reconocerlo, hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros seguramente llegamos justos, es la realidad, pero hay veces que está bueno reconocer, y eso creo que nos va a hacer mejores, sin duda”, reflexiones del todavía entrenador de Argentina a su llegada al país tras la derrota en la final ante España.

Una serie de declaraciones que encontraron aplausos en la prensa española. Agradecen a Scaloni por no rebajar el rendimiento de los hombres de Luis De La Fuente e igualmente no sumarse a todas las teorías conspirativas que inundan la final de la Copa del Mundo. La imagen del ex Deportivo de La Coruña o West Ham en el país ibérico es más que respetada y no precisamente solo a partir de esta declaración.

Scaloni no compra de momento las teorías conspirativas de la final: GETTY

Solamente el tiempo dirá qué ocurre con su futuro. Mientras tanto, la prensa nacional en España agradece a Scaloni por no sumarse a un barco que entienden que ni mucho menos favorece a la imagen general del deporte rey. Hasta que no aparezcan pruebas, se siguen teniendo únicamente teorías y no hechos alrededor de una definición del certamen marcada por la posición española y la superioridad del encuentro disputado en Nueva Jersey.

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Scaloni pide calma antes de decidir su futuro

“Son cosas que después de un torneo así son normales. Uno lo puede decir, se replantea. Hasta diciembre estamos acá. Creo que lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es la selección, no quién se haga cargo, esté yo o no”, comentaba igualmente el nacido en Pujato. Diciembre será un mes clave.

En Argentina se tiene el deseo concreto de que Scaloni continúe al frente del barco. La hasta hace algunas horas vigente campeona del mundo se enfrentará a una renovación en buena parte de su columna vertebral de cara a la Copa América del año 2028 e igualmente para el Mundial del 2030. A finales de año conoceremos si la Albiceleste tiene que buscar o no un nuevo líder.

Datos claves

Lionel Scaloni rechazó las teorías conspirativas y felicitó a España por la victoria.

rechazó las teorías conspirativas y felicitó a España por la victoria. El entrenador argentino descartó fallos arbitrales y reconoció la superioridad española en la final.

en la final. La decisión sobre la continuidad de Scaloni se definirá a más tardar en diciembre.