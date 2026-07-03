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¿Por Cristiano Ronaldo? Speed discutió con hinchas de Argentina tras la victoria ante Cabo Verde

Speed, el famoso influencer fanático de Cristiano Ronaldo, discutió con hinchas de la Selección Argentina tras vencer a Cabo Verde en el Mundial.

¿Por Cristiano Ronaldo? Speed discutió con hinchas de Argentina tras la victoria ante Cabo Verde
¿Por Cristiano Ronaldo? Speed discutió con hinchas de Argentina tras la victoria ante Cabo Verde

La Selección de Argentina venció a Cabo Verde en otro de los partidazos de los 16vos del final del Mundial y en las gradas hubo un personaje que se llevó las miradas, aunque no por razones correctas.

En las gradas se encontraba I Show Speed o conocido a secas Speed, el famoso influencer fanático de Cristiano Ronaldo. Lejos de celebrar el triunfo y clasificación tuvo un cruce con los argentinos.

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En un viral video, el norteamericano se lo vio usando la camiseta de Cabo Verde y siendo insultado y reprochado por hinchas de Argentina. El influencer y streamer también respondía con enojo.

Speed es conocido mundialmente por ser seguidor de Cristiano Ronaldo, así como lanzar algunos comentarios negativos de Messi o los rivales del astro portugués.

En este Mundial estuvo presente en los partidos de la Selección de Portugal, Argentina ganó 3-2 a Cabo Verde en tiempo extras tras un empate a 2 goles por bando.

Argentina y Egipto jugarán los octavos de final de la Copa del Mundo el martes 7 de julio. El partido se disputará a las 13:00 (hora de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

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En resumen

  • El reconocido y polémico streamer estadounidense IShowSpeed protagonizó una acalorada discusión con un grupo de hinchas de Argentina en el marco del Mundial 2026.
  • El tenso cruce verbal se produjo en las inmediaciones del estadio inmediatamente después de la victoria ante Cabo Verde, en un ambiente donde las pasiones mundialistas estaban a flor de piel.
  • El motivo central de la disputa fue la férrea e incondicional defensa de Speed hacia su ídolo, Cristiano Ronaldo, lo que desató las burlas y provocaciones de los fanáticos albicelestes, quienes respondieron coreando el nombre de Lionel Messi.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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