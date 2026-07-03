¿Por Cristiano Ronaldo? Speed discutió con hinchas de Argentina tras la victoria ante Cabo Verde

La Selección de Argentina venció a Cabo Verde en otro de los partidazos de los 16vos del final del Mundial y en las gradas hubo un personaje que se llevó las miradas, aunque no por razones correctas.
En las gradas se encontraba I Show Speed o conocido a secas Speed, el famoso influencer fanático de Cristiano Ronaldo. Lejos de celebrar el triunfo y clasificación tuvo un cruce con los argentinos.
En un viral video, el norteamericano se lo vio usando la camiseta de Cabo Verde y siendo insultado y reprochado por hinchas de Argentina. El influencer y streamer también respondía con enojo.
Speed es conocido mundialmente por ser seguidor de Cristiano Ronaldo, así como lanzar algunos comentarios negativos de Messi o los rivales del astro portugués.
En este Mundial estuvo presente en los partidos de la Selección de Portugal, Argentina ganó 3-2 a Cabo Verde en tiempo extras tras un empate a 2 goles por bando.
El cruce entre una hincha argentina 🇦🇷 y Speed, un influencer fanático de Cristiano Ronaldo que se puso la camiseta de Cabo Verde 🇨🇻 pic.twitter.com/OKJwV80T5H— Diario Olé (@DiarioOle) July 3, 2026
Argentina y Egipto jugarán los octavos de final de la Copa del Mundo el martes 7 de julio. El partido se disputará a las 13:00 (hora de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.
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En resumen
- El reconocido y polémico streamer estadounidense IShowSpeed protagonizó una acalorada discusión con un grupo de hinchas de Argentina en el marco del Mundial 2026.
- El tenso cruce verbal se produjo en las inmediaciones del estadio inmediatamente después de la victoria ante Cabo Verde, en un ambiente donde las pasiones mundialistas estaban a flor de piel.
- El motivo central de la disputa fue la férrea e incondicional defensa de Speed hacia su ídolo, Cristiano Ronaldo, lo que desató las burlas y provocaciones de los fanáticos albicelestes, quienes respondieron coreando el nombre de Lionel Messi.