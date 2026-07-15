Por qué Inglaterra no quedó eliminada del Mundial 2026 pese a perder con Argentina

Conoce la razón por la que la Selección de Inglaterra no quedó eliminada por completo del Mundial 2026 tras perder la semifinal contra Argentina.

En una semifinal que se peléo más de lo que se jugó, Inglaterra perdió con la Selección Argentina en semifinal con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, pero recibió la noticia que no quedó eliminado del Mundial 2026. Todo tiene una explicación más que lógica.

Debido al formato del Mundial, Inglaterra no empacó maletas tras la derrota ante Argentina del 15 de julio porque jugará el partido por el tercer puesto contra nadie más y nadie menos que Francia de Kylian Mbappé y compañía. ¿Cuándo se juega este partido?

Día y hora de Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

Cuando los relojes del mundo marquen que son las 17:00 ET del sábado 18 de julio, Francia y Argentina jugarán el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. La selección que lo gane se llevara un premio de 29 millones de dóalres, mientras que el equipo que se quede con el cuarto lugar de la Copa del Mundo recibe 27 millones.

En resumen