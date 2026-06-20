¿Por qué la abreviación de Curazao es CUW en el Mundial 2026?

Curazao está jugando su primer Mundial y es por este motivo que sus siglas son CUW.

Curazao está jugando la primera Copa del Mundo de su historia y a todos sorprendió que el equipo nacional del Caribe tiene unas abreviaturas en sus siglas para los torneos internacional. Esto respondería a una normativa para evitar las confusiones.

El motivo por el cual la FIFA le puso a CUW a Curazao en el Mundial 2026 es por la normativa del código oficial de la Organización Internacional de Normalización (ISO). La abreviatura oficial del país es CW

La W en las siglas de Curazao también hace referencia a a su capital, Willemstad, y al hecho de formar parte de las Antillas de Sotavento (Leeward Islands en inglés, o Benedenwindse Eilanden en neerlandés). De ahí que, se ponga el CUW para distinguir a Curazao.

La FIFA y otros organismos necesitas tres letras para las abreviaturas y así también toda competencia internacional, por lo cual, se agregó la U. Entonces, de ahí queda CUW. Además, se eligió esta combinación para no generar confusiones con otras selecciones que también usan abreviaturas con la C y porque es la primera letra en el nombre del país.

Curazao está jugando el primer Mundial de su historia. (Foto: GettyImages)

El calendario de partidos de Curazao

Así quedó el calendario de Curazao para los partidos que le quedan en el Mundial 2026:

Curazao vs Ecuador (20 de junio)

Curazao vs Costa de Marfil (25 de junio)

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En síntesis: