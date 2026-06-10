¿Por qué la Selección de Nigeria no juega el Mundial 2026?

Las Águlas Verdes perdieron solo un partido en las Eliminatorias, pero se quedaron sin disputar la cita mundialista por segunda vez consecutiva.

La Selección de Nigeria no logró meterse en la Copa del Mundo FIFA 2026. Su campaña en las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) fue competitiva, aunque insuficiente: terminó 2° en su grupo, no consiguió el boleto directo y luego se quedó sin premio en la instancia siguiente.

Nigeria no dirá presente en el Mundial 2026, no por una sanción ni por haberse bajado del camino clasificatorio, sino porque en la ruta de la CAF no logró resolver a tiempo una eliminatoria en la que los empates terminaron pesando demasiado.

La Selección Nigeria quedó afuera porque no ganó su grupo en las Eliminatorias Africanas. En ese recorrido sumó 10 partidos, 4 victorias, 5 empates y 1 derrota, con 17 puntos, 15 goles a favor, 8 en contra y +7 de diferencia. Fue una campaña pareja, pero no le alcanzó para asegurar la clasificación directa al Mundial 2026.

La campaña que dejó a Nigeria afuera del Mundial 2026

Nigeria no juega el Mundial 2026 porque terminó segunda en el Grupo C de las Eliminatorias CAF. En el formato africano, el líder del grupo obtenía la clasificación directa, mientras que el segundo debía seguir peleando su lugar en una ronda posterior vinculada al repechaje. Ahí se complicó su clasificación.

Su recorrido incluyó estos resultados: le ganó 2-0 a Ruanda, empató 1-1 con Zimbabue, volvió a vencer a Ruanda por 1-0, superó 2-1 a Lesoto y cerró otro tramo con un 4-0 sobre Benín. El problema estuvo en que, además de esos triunfos, acumuló demasiados empates para una eliminatoria tan corta y exigente.

Nigeria no hizo una eliminatoria desastrosa, pero sí dejó puntos en el camino en momentos clave. Con una sola derrota en diez partidos, parecía tener una base sólida; sin embargo, los cinco empates terminaron siendo determinantes. Esa suma de resultados la dejó en el 2° puesto, sin pasaje directo a la Copa del Mundo FIFA 2026.

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Después tuvo una oportunidad más para seguir en carrera. En esa instancia posterior, Nigeria goleó 4-1 a Gabón y luego empató 1-1 con RD Congo. La definición se resolvió por penales y allí cayó 4-3, resultado que selló su eliminación y confirmó que no estará en el próximo Mundial.

Cómo le fue a Nigeria en las Eliminatorias de África

Nigeria compitió hasta el final, pero no logró transformar su rendimiento en clasificación. Sus números finales fueron claros:

10 partidos jugados

4 victorias

5 empates

1 derrota

17 puntos

2° puesto en el Grupo C

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Ganó poco para la cantidad de partidos que empató. Y en una eliminatoria donde el primer puesto era el objetivo central, eso se paga caro. Por eso, más allá de haber seguido con chances durante un tramo más, la Selección Nigeria terminó quedándose con las manos vacías en su intento de llegar al Mundial 2026.

Qué selecciones africanas sí clasificaron al Mundial 2026

Fueron en total 10 los seleccionados africanos que consiguieron su boleto a la Copa del Mundo:

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

República Democrática del Congo

Senegal

Sudáfrica

Túnez

La historia de Nigeria en los Mundiales

Nigeria tiene peso propio en el fútbol africano y una historia reconocible en la Copa del Mundo. Entre sus antecedentes más recordados aparece Estados Unidos 1994, torneo en el que dejó una imagen fuerte en su debut mundialista. Aquella participación suele seguir apareciendo como una referencia cuando se habla de las Súper Águilas en la escena internacional.

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En total, Nigeria disputó seis mundiales: Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Nunca pudo superar los octavos de final, instancia que alcanzó en 1994, 1998 y 2014.

En síntesis