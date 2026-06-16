Tras el fiasco del debut mundialista, ahora hay nuevos futbolistas en los entrenamientos con la Selección de Ecuador.

Sebastián Beccacece sabe que ‘La Tri’ está obligado en los dos siguientes partidos del Mundial después de perder contra Costa de Marfil en el debut. Por lo cual, el DT aumentó la intensidad de los entrenamientos y ahora hay “nuevos jugadores” en ‘La Tri’.

De acuerdo a la revelación de Mr. OFFSIDER, la Selección de Ecuador volvió a contar con nuevos sparrings del Kings Hammer FC. El club ya viene prestando a sus jugadores para los trabajos de ‘La Tri’ y ahora nuevamente se los vio en la concentración de ‘La Tri’ en Columbus.

El enfoque de trabajo con estos “nuevos jugadores” apunta directamente al juego a pelota parada que tiene la Selección de Ecuador. Adicionalmente, se busca el trabajo de ciertas jugadas tácticas que fortalezcan el trabajo de ‘La Tri’ para el Mundial.

A Beccacece le gusta el trabajo con los “sparrings”, el DT lo viene practicando en Ecuador desde su llegada. Es más, este apartado ha sido uno de los más cuestionados en la Selección de Ecuador del argentino, puesto que, varios jugadores que llamó como ‘Sparrings’ e invitados terminaron sumando minutos con la mayor.

Nuevos sparrings entrenan con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Los “nuevos convocados” en la Selección de Ecuador seguramente seguirán trabajando con Beccacece y ‘La Tri’ en las próximas sesiones de entrenamiento apuntando directamente al partido contra Curazao y también al encuentro contra Alemania.

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¿Cuándo volverá a jugar Ecuador y qué canal pasará el partido?

La Selección de Ecuador volverá a las canchas el próximo sábado, 20 de junio de 2026. En este encuentro se medirá a Curazao desde las 19H00 y estos son los canales para ver el encuentro:

DSports y DGO

Disney+ Premium

Teleamazonas

Paramount+

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En síntesis:

Sebastián Beccacece sumó sparrings del Kings Hammer FC a las prácticas de Ecuador .

sumó sparrings del Kings Hammer FC a las prácticas de . El seleccionado ecuatoriano realiza sus entrenamientos mundialistas en la localidad de Columbus .

. La Selección de Ecuador enfrentará a Curazao el sábado 20 de junio de 2026.