La Selección de Ecuador ya cuenta con una gran desventaja para un posible desempate contra Costa de Marfil.

Después de perder contra Costa de Marfil, Ecuador no solo se complicó para los puntos del grupo, sino que se metió en un insólito problema que lo deja en desventaja. ¿El problema? Los criterios de desempate que se utilizan en la Copa del Mundo.

Al perder contra Costa de Marfil, y si llegan a quedar igualados en puntos, Ecuador ya no podrá superar a los africanos. La FIFA utiliza un método de desempate donde si hay igualdad de puntos, queda por encima el equipo que ganó el duelo directo, y ya los ‘Elefantes’ cuentan con esta ventaja ante Ecuador.

Criterios de desempate en el Mundial 2026

La FIFA confirmó que estos son los 3 criterios para desempatar a dos equipos que estén igualados en puntos y ya hay una gran desventaja para la Selección de Ecuador:

El mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión

Una diferencia de goles más favorable resultante de los partidos de la fase de grupos disputados entre los equipos en cuestión

resultante de los partidos de la fase de grupos disputados entre los equipos en cuestión El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión

Si con estos criterios aún hay empate, en caso de que el duelo directo haya terminado igualado, se utilizarán también estos otros 4 criterios:

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Una diferencia de goles superior en todos los partidos de la fase de grupos

El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos

La puntuación más alta en conducta del equipo (jugadores y miembros de la expedición) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas

Se define por el ranking FIFA publicado previo al Mundial.

¿Qué necesita Ecuador para superar a Costa de Marfil en el grupo?

Para superar a Costa de Marfil en su grupo, Ecuador necesita que Costa de Marfil sume menos puntos que ellos en la Copa del Mundo. Ahora los ‘Elefantes’ enfrentan a Alemania y la Selección de Ecuador a Curazao; y se invierten en la última fecha. Es poco probable que ‘La Tri’ quede por encima de Costa de Marfil en este torneo.

La tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026, tras la primera fecha:

País PJ V E D GF GC DG Pts Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

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En síntesis: