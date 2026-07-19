Por qué Marc Cucurella no fue expulsado en la final España vs. Argentina del Mundial 2026

Marc Cucurella tuvo un cruce con Lionel Messi en pleno partido y pudo haber sido expulsado. Conoce la razón por la que finalmente no vio la tarjeta roja.

Minutos antes de que termine el tiempo regular de los 90 minutos de juego en la gran final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina, se dio una acción bastante llamativa en donde Marc Cucurella pudo haberse ido expulsado del encuentro. Fue Lionel Messi quien reclamó a más no poder la acción, aunque el árbitro no hizo caso y continúo con las acciones sin inconvenientes.

Fuente: Messi World.

¿Qué fue lo que realmente sucedió? Resulta que luego de la expulsión de Enzo Fernández por una dura falta en contra de Pau Cubarsí, se dieron algunos reclamos de por medio y las cámaras de la transmisión captaron a Marc Cucurella en un intento de hablar con Lionel Messi tapándose la boca. Al recordar la nueva regla de FIFA, automáticamente se quitó las manos del rostro.

Lionel Messi se dio cuenta de la acción y pidió la revisión al juez principal Slavko Vincic. Este no revisó la jugada ni tampoco esperó alguna comunicación desde la sala del VAR ya que esta normativa indica que se sanciona en momentos de gresca entre los jugadores, así que la conversación entre Marc Cucurella y Lionel Messi no tuvo un contexto como tal para encontrar alguna sanción ejemplar.

Messi, Cucurella ağzını kapattı diyerek kırmızı istedi! pic.twitter.com/4KaG0QM5qC — Anında Gol ⚽️ (@Anindagol9) July 19, 2026

¿Qué dice exactamente el reglamento FIFA sobre la expulsión por taparse la boca en el Mundial 2026?

La normativa establece que cualquier jugador que se tape la boca al encararse o discutir con un rival será sancionado con tarjeta roja directa.

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Sin advertencia previa: No hay tarjeta amarilla de por medio. La regla asume que, si un futbolista oculta sus labios durante un altercado, lo hace con la intención de esconder un insulto o comentario indebido, lo que activa automáticamente la sanción máxima.

No hay tarjeta amarilla de por medio. La regla asume que, si un futbolista oculta sus labios durante un altercado, lo hace con la intención de esconder un insulto o comentario indebido, lo que activa automáticamente la sanción máxima. Consecuencias: El jugador es expulsado inmediatamente, no puede ser sustituido (su equipo debe terminar el partido con 10 futbolistas) y recibe una suspensión para el siguiente encuentro.

1. Lo que NO se sanciona (Las excepciones)

Es fundamental aclarar que la regla solo castiga las situaciones de confrontación con un oponente. El reglamento no prohíbe hablar en el campo. Los jugadores tienen total libertad para taparse la boca si:

Están dando instrucciones tácticas a un compañero de equipo.

Están teniendo una conversación rutinaria durante el desarrollo normal del juego.

Buscan ocultar la estrategia de las cámaras de televisión sin que exista un contexto de pleito o discusión.

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2. El origen: La “Ley Vinícius”

El cambio en el reglamento fue aprobado por unanimidad por la IFAB en abril de 2026 durante una sesión especial en Vancouver, Canadá con el objetivo principal de erradicar y castigar el comportamiento discriminatorio en el fútbol. La norma ha sido apodada informalmente por la prensa como la “Ley Vinícius”.

Surgió a raíz de un incidente donde el delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, acusó al jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, de proferir insultos racistas u homófobos. Como el agresor se tapó la boca con la camiseta al hablar, no hubo forma de probar los insultos mediante lectura de labios, dejando el acto impune por falta de pruebas.

3. Su aplicación en el Mundial 2026

Miguel Almirón (Paraguay): Pasó a la historia el 20 de junio de 2026 como el primer futbolista expulsado bajo esta regla. Tras una revisión del VAR, el árbitro Iván Barton le mostró la roja directa por taparse la boca mientras intercambiaba palabras con un jugador de Turquía.

Pasó a la historia el 20 de junio de 2026 como el primer futbolista expulsado bajo esta regla. Tras una revisión del VAR, el árbitro Iván Barton le mostró la roja directa por taparse la boca mientras intercambiaba palabras con un jugador de Turquía. Piero Hincapié (Ecuador): También fue expulsado por este mismo motivo en el tiempo de descuento durante los dieciseisavos de final frente a México.

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