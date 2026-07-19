Lisandro Martínez salió lesionado en la final del Mundial entre Argentina y España: qué tiene

El defensor fue reemplazado por Nicolás Otamendi antes de que finalizara la primera mitad del encuentro.

En medio de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, llegó la peor de las noticias para Argentina: se lesionó Lisandro Martínez y tuvo que solicitar el cambio. A los 44 minutos del primer tiempo, el defensor de Manchester United fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

Una molestia física en el muslo de la pierna derecha le impidió continuar dentro del partido más importante del año, donde la Albiceleste buscaba la cuarta estrella, mientras que la Roja quería su segundo título tras la gesta lograda en Sudáfrica 2010.

La lesión fue notificada por el propio futbolista entrerriano nacido en la ciudad de Gualeguay, luego de lo que fue un mal pase de Rodrigo De Paul, por el que debió cortar una contra española con infracción y que le valió la amonestación. Una vez que se sentó en el banco de suplentes, fue asistido por los médicos del plantel.

Aún no se conoce el grado de la lesión que tiene el ex Newell’s Old Boys y Defensa y Justicia, algo que recién se sabrá después de que termine la Copa del Mundo. Mientras tanto, le aplicaron hielo en toda la zona de la molestia muscular.

NO VA MÁS LICHA MARTÍNEZ



El defensor argentino sintió una molestia muscular y Nicolás Otamendi ingresó en su lugar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1tkgHIuSFY — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

El cuadro final del Mundial 2026

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