Por qué no juega Jérémy Doku en el Bélgica vs. Irán por el Grupo G del Mundial 2026

Bélgica e Irán disputan uno de los partidos del día en el marco de la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026. El Estadio Los Ángeles albergará dicho duelo que desde la previa empieza a generar una enorme expectativa por lo que representa la importancia de ambos equipos. Dicho esto, es la selección europea quien sufrirá la sensible y llamativa ausencia de Jérémy Doku.
Resulta que durante las últimas horas se han podido filtrar distintas versiones e informaciones sobre el presente de Jérémy Doku, quien por cierto fue titular en el estreno de Bélgica en el Mundial 2026 frente a Egipto. Algunos rumores indicaban que pretendía pedir licencia para viajar y acompañarse a su esposa en el nacimiento de su hijo, pero fuentes cercanas al jugador negaron la situación.
Lo que sí se ha podido conocer al día de hoy es que Jérémy Doku estaría sufriendo una alteración respiratoria que complicaría su presencia en el campo de hoy para el partido entre Bélgica vs. Irán. Es más, de acuerdo a las alineaciones confirmadas podemos notar que el extremo tampoco será una opción de recambio dentro de las planificaciones de Rudi García.
🚨🇧🇪 𝗡𝗘𝗪: Jérémy Doku's camp has denied any link between his absence tonight and the imminent birth of his wife.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 21, 2026
According to a source close to the player, the winger is currently suffering from a respiratory illness.
The Belgian international is experiencing this… pic.twitter.com/yDhkIcYHjq
Alineaciones confirmadas de Bélgica vs. Irán por el Grupo G del Mundial 2026
Bélgica | Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper; Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Alexis Saelemaekers, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard y Romelu Lukaku. DT: Rudi García.
Irán | Alireza Beiranvand; Saleh Hardani, Ehsan Hajsafi, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati; Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos, Saeed Ezatolahi, Mohammad Mohebi y Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.
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¿A qué hora juegan Bélgica vs. Irán por el Grupo G del Mundial 2026?
- 12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver Bélgica vs. Irán por el Grupo G del Mundial 2026?
- Perú | DirecTV, Paramount+ y DGO
- México | ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, mitelefe, Paramount+ y Disney+ Premium
- Ecuador | Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Colombia | Caracol TV, RCN, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Chile | Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Venezuela | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, CazéTV y Vivo Play
- Paraguay | GEN y Trece
- España | DAZN y Movistar+
DATOS CLAVES
- Jérémy Doku no jugará con Bélgica tras sufrir una alteración respiratoria.
- El Estadio Los Ángeles será la sede del partido de fase de grupos.
- A las 14:00 horas comenzará el encuentro en Perú, Colombia y Ecuador.