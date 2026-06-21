Sigue GRATIS y EN VIVO Bélgica vs. Irán vía ViX Premium por el Mundial 2026: transmisión minuto a minuto

Bélgica e Irán chocan en Los Angeles desde las 13:00 hs (CDMX) por la Jornada 2 del Grupo G del Mundial 2026. Ambos seleccionados empataron en sus respectivos estrenos y buscan un triunfo para acomodarse en la tabla de posiciones.
Los Diablos Rojos son los favoritos para ganar el encuentro, pero no podrán contar con Jérémy Doku. Ante la ausencia del extremo de Manchester City, el entrenador Rudi García optó por alinear a Leandro Trossard y Romelu Lukaku en el ataque.
Sigue en vivo el MINUTO a MINUTO de Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026:
Alineación confirmada de Bélgica
- Thibaut Courtois
- Brandon Mechele
- Maxim De Cuyper
- Thomas Meunier
- Nathan Ngoy
- Kevin De Bruyne
- Youri Tielemans
- Alexis Saelemaekers
- Nicolas Raskin
- Leandro Trossard
- Romelu Lukaku
Bélgica e Irán se enfrentan por la Jornada 2 del Grupo G (Getty Images)
Alineación confirmada de Irán
- Alireza Beiranvand
- Saleh Hardani
- Ehsan Hajisafi
- Shojae Khalilzadeh
- Hossein Kanani
- Ali Nemati
- Ramin Rezaeian
- Saman Ghoddos
- Saeid Ezatolahi
- Mohammad Mohebbi
- Mehdi Taremi
Cuerpo arbitral de Bélgica vs. Irán
- Árbitro: Darío Herrera (ARG)
- Asistente 1: Cristian Navarro (ARG)
- Asistente 2: Gabriel Chade (ARG)
- Cuarto árbitro: Yusuke Araki (JAP)
- Quinto árbitro: Jun Mihara (JAP)
- VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)
- AVAR: Leodan González (URU)
- SVAR: Carlos Del Cerro (ESP)