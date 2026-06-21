Sigue GRATIS y EN VIVO Bélgica vs. Irán vía ViX Premium por el Mundial 2026: transmisión minuto a minuto

Los Diablos Rojos y los Guepardos Persas se miden en Los Angeles por la Jornada 2 del Grupo G. No te pierdas ningún detalle del partido.

Bélgica e Irán chocan en Los Angeles desde las 13:00 hs (CDMX) por la Jornada 2 del Grupo G del Mundial 2026. Ambos seleccionados empataron en sus respectivos estrenos y buscan un triunfo para acomodarse en la tabla de posiciones.

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Los Diablos Rojos son los favoritos para ganar el encuentro, pero no podrán contar con Jérémy Doku. Ante la ausencia del extremo de Manchester City, el entrenador Rudi García optó por alinear a Leandro Trossard y Romelu Lukaku en el ataque.

Sigue en vivo el MINUTO a MINUTO de Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026:

Alineación confirmada de Bélgica

Thibaut Courtois

Brandon Mechele

Maxim De Cuyper

Thomas Meunier

Nathan Ngoy

Kevin De Bruyne

Youri Tielemans

Alexis Saelemaekers

Nicolas Raskin

Leandro Trossard

Romelu Lukaku

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Bélgica e Irán se enfrentan por la Jornada 2 del Grupo G (Getty Images)

Alineación confirmada de Irán

Alireza Beiranvand

Saleh Hardani

Ehsan Hajisafi

Shojae Khalilzadeh

Hossein Kanani

Ali Nemati

Ramin Rezaeian

Saman Ghoddos

Saeid Ezatolahi

Mohammad Mohebbi

Mehdi Taremi

Cuerpo arbitral de Bélgica vs. Irán

Árbitro : Darío Herrera (ARG)

: Darío Herrera (ARG) Asistente 1 : Cristian Navarro (ARG)

: Cristian Navarro (ARG) Asistente 2 : Gabriel Chade (ARG)

: Gabriel Chade (ARG) Cuarto árbitro : Yusuke Araki (JAP)

: Yusuke Araki (JAP) Quinto árbitro : Jun Mihara (JAP)

: Jun Mihara (JAP) VAR : Hernán Mastrangelo (ARG)

: Hernán Mastrangelo (ARG) AVAR : Leodan González (URU)

: Leodan González (URU) SVAR: Carlos Del Cerro (ESP)

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Tabla de posiciones Grupo G Mundial 2026